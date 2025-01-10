Нигматуллин — о Хвиче: «ПСЖ» и «Наполи» — клубы одного уровня

«Мне кажется, что “ПСЖ” и “Наполи” — команды примерно одинакового уровня. Понятно, что “ПСЖ” лидирует во Франции, но чемпионат Италии будет покрепче. Хотя парижская команда является более звёздной и к ней приковано много внимания. С другой стороны, это команда с лучшими финансовыми условиями, то есть Хвичу ждет увеличение зарплаты. Если у Кварацхелии нет более серьезных вариантов, стоит рассмотреть “ПСЖ”. Но вряд ли с таким переходом у Хвичи произойдет какой-то рост — в “Наполи” или Испании будет поинтереснее», — приводит слова Нигматуллина портал «Чемпионат».