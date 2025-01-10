Нигматуллин — о Хвиче: «ПСЖ» и «Наполи» — клубы одного уровня

В начале января СМИ сообщили, что «ПСЖ» активизировал работу по возможному переходу Хвичи Кварацхелии из «Наполи».
«Мне кажется, что “ПСЖ” и “Наполи” — команды примерно одинакового уровня. Понятно, что “ПСЖ” лидирует во Франции, но чемпионат Италии будет покрепче. Хотя парижская команда является более звёздной и к ней приковано много внимания. С другой стороны, это команда с лучшими финансовыми условиями, то есть Хвичу ждет увеличение зарплаты. Если у Кварацхелии нет более серьезных вариантов, стоит рассмотреть “ПСЖ”. Но вряд ли с таким переходом у Хвичи произойдет какой-то рост — в “Наполи” или Испании будет поинтереснее», — приводит слова Нигматуллина портал «Чемпионат».
Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах в Серии А, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
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