Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Идите в школу». Гвардиола отчитал продавцов автографов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отчитал торговцев автографами, выследивших его возле дома. Об этом сообщает Goal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сети появилось видео, которое, предположительно, было снято после победы «Манчестер Сити» над «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии. На нем Гвардиола эмоционально общается с группой мужчин, попросивших его подписать несколько футболок и других предметов для последующей перепродажи.

«Не приходите больше, я ничего не подпишу. Я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь, готовьтесь к нормальной жизни. Вы молоды, не тратьте ваше время таким образом. Вы хотите заниматься этим всю жизнь? Ответьте честно. Хотите провести вот так всю оставшуюся жизнь? Лучше учитесь, черт возьми. О чем вы мечтаете? Трудитесь», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. Сегодня «горожане» на выезде сыграют с «Брентфордом». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь