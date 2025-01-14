«Идите в школу». Гвардиола отчитал продавцов автографов

«Не приходите больше, я ничего не подпишу. Я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь, готовьтесь к нормальной жизни. Вы молоды, не тратьте ваше время таким образом. Вы хотите заниматься этим всю жизнь? Ответьте честно. Хотите провести вот так всю оставшуюся жизнь? Лучше учитесь, черт возьми. О чем вы мечтаете? Трудитесь», — сказал Гвардиола.