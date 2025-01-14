«Идите в школу». Гвардиола отчитал продавцов автографов

В сети появилось видео, которое, предположительно, было снято после победы «Манчестер Сити» над «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии. На нем Гвардиола эмоционально общается с группой мужчин, попросивших его подписать несколько футболок и других предметов для последующей перепродажи.
«Не приходите больше, я ничего не подпишу. Я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь, готовьтесь к нормальной жизни. Вы молоды, не тратьте ваше время таким образом. Вы хотите заниматься этим всю жизнь? Ответьте честно. Хотите провести вот так всю оставшуюся жизнь? Лучше учитесь, черт возьми. О чем вы мечтаете? Трудитесь», — сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. Сегодня «горожане» на выезде сыграют с «Брентфордом». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.