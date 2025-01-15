Клопп: куплю всем пива, если «Ливерпулю» присудят титулы «Ман Сити»

Ранее «Манчестер Сити» обвинили более чем в 100 финансовых нарушениях, допущенных в период с 2009 по 2018 год. Если вина «горожан» будет доказана, клубу может грозить ряд наказаний, в числе которых снятие очков, исключение из АПЛ и лишение четырех чемпионских титулов.
«Ливерпуль» в течение расследуемого периода дважды финишировал вторым в АПЛ после «Ман Сити» — в 2014 году под руководством Брендана Роджерс и в 2019 году под руководством Юргена Клоппа.
«Мы обсуждали это, когда я уходил из “Ливерпуля”. Знаете, я не провожу много времени в своём доме на Мальорке, потому что много разъезжаю по миру. Если произойдёт ситуация с лишением титулов у “Сити”, а мерсисайдцев признают чемпионами, я скажу всем, кто хотел просто забронировать рейс на Мальорку, что куплю им пиво. Что бы мы ни планировали праздновать, мы это сделаем. У нас будет собственный парад в моем саду. Посмотрим. В целом я не слежу за всей этой ситуацией», — сказал Клопп.
Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» летом 2024 года, проведя в клубе девять лет.
Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.
В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Место Клоппа в клубе занял нидерландский специалист Арне Слот, ранее возглавлявший «Фейеноорд».
В январе этого года Клопп занял должность главы глобального футбольного подразделения «Ред Булл». Сообщалось, что 57-летний немец будет зарабатывать на этой должности около 12 млн евро в год.