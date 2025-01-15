Клопп: куплю всем пива, если «Ливерпулю» присудят титулы «Ман Сити»

«Мы обсуждали это, когда я уходил из “Ливерпуля”. Знаете, я не провожу много времени в своём доме на Мальорке, потому что много разъезжаю по миру. Если произойдёт ситуация с лишением титулов у “Сити”, а мерсисайдцев признают чемпионами, я скажу всем, кто хотел просто забронировать рейс на Мальорку, что куплю им пиво. Что бы мы ни планировали праздновать, мы это сделаем. У нас будет собственный парад в моем саду. Посмотрим. В целом я не слежу за всей этой ситуацией», — сказал Клопп.