Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» 19 января 2025 года: когда начало и где смотреть

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Обе команды в последних нескольких встречах потерпели поражение, в этом матче у них будет возможность исправить положение дел. Отметим, что «Эвертон» не побеждал данного противника с 2020 года. В турнирной таблице «Тоттенхэм» находится на 15 месте, у команды на счету 24 очка после 21 матча. «Эвертон», несмотря на то что располагается вслед за соперником на 16 месте, сильно отстает по количеству набранных очков — только 17 после 20 матчей.
Победа для «Эвертона» только позволит сократить отставание, «Тоттенхэм» же в случае положительного для себя исхода обойдет по количеству очков стоящий перед ним «Вест Хэм Юнайтед».
Отметим, что несмотря на «подвальное» положение в турнирной таблице у обеих команд, они все же не попадают в зону вылета. Там плотно закрепились «Ипсвич Таун», «Лестер Сити» и «Саутгемптон». Конечно, это не отменяет того, что и «Эвертон», и «Тоттенхэм» находятся в кризисе.
В истории личных встреч команды провели всего 39 матчей. «Эвертон» смог забить 40 голов, а «Тоттенхэм» 64. В последней встрече соперников, которая прошла 24 августа 2024 года, лондонские футболисты разгромили ливерпульцев со счётом 4:0.
«Шпоры» пока не беспокоятся о вылете из АПЛ, а вот у «ирисок» есть задача выбраться из опасной зоны. Для ливерпульцев это будет второй матч вместе с тренером Дэвидом Мойесом.