Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» 19 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Обе команды в последних нескольких встречах потерпели поражение, в этом матче у них будет возможность исправить положение дел. Отметим, что «Эвертон» не побеждал данного противника с 2020 года. В турнирной таблице «Тоттенхэм» находится на 15 месте, у команды на счету 24 очка после 21 матча. «Эвертон», несмотря на то что располагается вслед за соперником на 16 месте, сильно отстает по количеству набранных очков — только 17 после 20 матчей.