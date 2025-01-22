Гвардиола: Надеюсь, Хусанов как можно скорее выучит английский

В зимнее трансферное окно «горожане» приобрели игрока «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, а также бразильского футболиста «Палмейраса» Витора Рейса.
«Это молодые игроки, которые приходят к нам на долгие годы. Хусанов играл во Франции. Обладает исключительной физической формой, и я надеюсь, что он сможет выучить английский как можно скорее. Рейс — молодой бразилец, очень интересный. В Лиге чемпионов они не смогут играть, пока мы не пройдем в ⅛ финала. В Премьер-лиге они уже могут выходить на поле», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Хусанов — первый узбекский футболист в истории Английской Премьер-лиги. Защитник будет выступать под 45-м номером. 20-летний центральный защитник входит в топ Европы по количеству отборов (2,54 за 90 минут) и количеству выигранных верховых единоборств (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.
Также на Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Абдукодир провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.