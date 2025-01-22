Гвардиола: Надеюсь, Хусанов как можно скорее выучит английский

«Это молодые игроки, которые приходят к нам на долгие годы. Хусанов играл во Франции. Обладает исключительной физической формой, и я надеюсь, что он сможет выучить английский как можно скорее. Рейс — молодой бразилец, очень интересный. В Лиге чемпионов они не смогут играть, пока мы не пройдем в ⅛ финала. В Премьер-лиге они уже могут выходить на поле», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».