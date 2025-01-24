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В «Барселоне» отреагировали на слухи о возвращении Неймара

Спортивный директор каталонцев Деку прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в состав сине-гранатовых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Разговоры о возвращении Неймара в “Барселону” всегда были надуманными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой игрок. Неймар — один из сильнейших футболистов в мире, когда находится в форме. Ему были бы рады в любом клубе. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернется в Бразилию. Самое главное — ему нужно снова играть в футбол. Это принесет радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив», — приводит слова Деку Barca Universal.

Неймар играл за каталонцев с 2013-го по 2017 год. Вместе «Барселоной» он побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и трижды — обладателем Кубка страны. За сине-гранатовых Неймар провел 186 матчей, в которых 105 мячей и сделал 76 результативных передач.

Бразилец летом 2023 года перешел в «Аль-Хиляль». Из-за постоянных травм 32-летний футболист провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. По сведениям СМИ, Неймар хочет в ближайшее время расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем» и вернуться в родной «Сантос».

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