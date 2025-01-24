В «Барселоне» отреагировали на слухи о возвращении Неймара

«Разговоры о возвращении Неймара в “Барселону” всегда были надуманными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой игрок. Неймар — один из сильнейших футболистов в мире, когда находится в форме. Ему были бы рады в любом клубе. Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернется в Бразилию. Самое главное — ему нужно снова играть в футбол. Это принесет радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив», — приводит слова Деку Barca Universal.