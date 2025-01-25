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Матч «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 25 января, в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» примет «Челси».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images

Матч начнется в 20:30 мск и пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум». Главный арбитр встречи — Джон Брукс. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

«Манчестер Сити» в 2025 году в Англии выиграл три матча и один раз сыграл вничью с общим счетом 20−3, но, как показал матч против «ПСЖ» (2:4), «горожане» еще не вышли из кризиса. Просто до этого в январе им попадались слабые соперники. Гвардиола хочет исправить ситуацию, закупившись на 130 млн фунтов, однако, не факт, что это сразу поможет команде.

«Челси» наконец прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ, в понедельник «синие» обыграли «Вулверхэмптон» 3:1. Команда Энцо Марески занимает 4-е место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 10 очков. «Манчестер Сити» располагается на 5-й строчке, до лидера АПЛ 12 очков.

В первом круге в Лондоне «Манчестер Сити» победил «Челси» 2:0, тогда отличись Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, сегодня небольшим фаворитом является «Манчестер Сити» (коэффициент на победу хозяев — 2,24), ничья оценивается в 4,20, победа гостей — в 3,00. Также, судя по котировкам, в этом матче ждут три гола и больше.

Манчестер Сити
Челси
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