Матч «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января 2025 года: когда начало и где смотреть

«Манчестер Сити» в 2025 году в Англии выиграл три матча и один раз сыграл вничью с общим счетом 20−3, но, как показал матч против «ПСЖ» (2:4), «горожане» еще не вышли из кризиса. Просто до этого в январе им попадались слабые соперники. Гвардиола хочет исправить ситуацию, закупившись на 130 млн фунтов, однако, не факт, что это сразу поможет команде.