«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

«Аль-Хиляль» не заявил Неймара на вторую половину сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, со ссылкой на главного тренера клуба Жорже Жезуша.



Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).



Из-за постоянных травм 32-летний Неймар провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.