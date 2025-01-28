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«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» расторг контракт с бразильским нападающим Неймаром, сообщает пресс-служба команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Отмечается, что контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее в СМИ сообщали, что Неймар близок к возвращению в «Сантос» на правах аренды. Позднее стало известно, что форвард намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и при этом получить $65 млн, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.

«Аль-Хиляль» не заявил Неймара на вторую половину сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, со ссылкой на главного тренера клуба Жорже Жезуша.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Из-за постоянных травм 32-летний Неймар провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.

В 2024 году Неймар заработал €101 млн, проведя на поле 42 минуты.


В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону» и «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провел в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.