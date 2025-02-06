Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 6 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Энфилд». Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон.
Если не считать игру дублирующим составом с ПСВ, «Ливерпуль» проиграл только один матч в 2025 году — как раз «Тоттенхэму» в первом полуфинале Кубка лиги. Тогда все решил гол Лукаса Бергвалля на 86-й минуте. По статистике «Ливерпуль» тогда превзошел соперника: 61% на 39% по владению мячом, 14−9 по ударам по воротам и 7−4 по ударам в створ.
«Тоттенхэм» после той победы выиграл 4 матча и 3 проиграл. Для «шпор» Кубок лиги — это редкий шанс выиграть трофей, последний раз они побеждали в этом турнире в 2008 году. «Тоттенхэм» успел взять в аренду двух новичков перед закрытием зимнего трансферного окна: в Лондон приехали защитник Кевин Дансо и форвард Матис Тель. У «Ливерпуля» новых трансферов нет.
До Кубка лиги «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встречались в первом круге чемпионата Англии. В конце декабря мерсисайдцы разгромили «шпор» в Лондоне 6:3.
Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом, на его победу коэффициент равен всего 1,25. Непоражение «Тоттенхэма» стоит 4,20. Что касается голов, то в этой встрече, судя по котировкам, их ждут от 4 и больше.