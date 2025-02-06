Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 6 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Если не считать игру дублирующим составом с ПСВ, «Ливерпуль» проиграл только один матч в 2025 году — как раз «Тоттенхэму» в первом полуфинале Кубка лиги. Тогда все решил гол Лукаса Бергвалля на 86-й минуте. По статистике «Ливерпуль» тогда превзошел соперника: 61% на 39% по владению мячом, 14−9 по ударам по воротам и 7−4 по ударам в створ.