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Матч «Валенсия» — «Барселона» 6 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 6 февраля, в ¼ финала Кубка Испании «Валенсия» примет «Барселону».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Pedro Salado/Getty Images

Матч начнется в 23:30 мск и пройдет на стадионе «Месталья». Главный арбитр встречи — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Игру «Валенсия» — «Барселона» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

«Валенсия» проиграла 2 матча из 7 в 2025 году — «Реалу» и «Барселоне». Встреча с клубом из Каталонии была в конце января и завершилась разгромом для «Валенсии» — 1:7. Фермин Лопес сделал дубль и отдал две передачи. В чемпионате Испании команда Карлоса Корберана находится в зоне вылета на 19-м месте.

«Барселона» в Ла Лиге преследует «Реал» и «Атлетико», пока каталонцы на 3-м месте. В воскресенье команда Ханси Флика победила «Алавес» (1:0) благодаря голу Роберта Левандовского. Сегодня польскому форварду могут дать отдых, в стартовом составе ожидается выход Феррана Торреса.

«Барселона» последний раз побеждала в Кубке Испании в 2021 году, «Валенсия» — в 2019-м.

По мнению букмекеров, каталонский клуб — явный фаворит встречи. Коэффициент на победу «Барселоны» в основное время равен 1,38, на ничью — 5,60, на победу «Валенсии» — 8,50. Также в этом матче ждут 3 гола и больше.

Барселона
Валенсия
Чемпионат Испании: таблица и календарь