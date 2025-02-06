Матч «Валенсия» — «Барселона» 6 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Валенсия» проиграла 2 матча из 7 в 2025 году — «Реалу» и «Барселоне». Встреча с клубом из Каталонии была в конце января и завершилась разгромом для «Валенсии» — 1:7. Фермин Лопес сделал дубль и отдал две передачи. В чемпионате Испании команда Карлоса Корберана находится в зоне вылета на 19-м месте.