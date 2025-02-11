Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер долгое время сотрудничал с Nike. Первый контракт он подписал в 1997 году на пять лет и $100 тысяч в год. В 2003 году Федерер заключил новую сделку с Nike, по которой зарабатывал от $1,75 млн до $2 млн в год. Спустя пять лет Федерер продлил контракт с компанией на 10 лет.