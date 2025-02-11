Первую часть вы можете найти по ссылке. А пока — ее продолжение.
Криштиану Роналду, Nike и $1 млрд
Один из лучших футболистов мира, выступающий за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», получает солидные суммы по профессиональному контракту. Также в 2016 году Роналду стал третьим спортсменом, с которым компания Nike заключила пожизненное соглашение.
По условиям контракта самый популярный спортсмен в соцсетях Роналду ежегодно получает $24 млн. Финансовые детали не разглашались, но сообщалось, что сумма сделки могла достигнуть $1 млрд.
Леброн Джеймс, Nike и $1 млрд
Четырехкратный чемпион НБА и форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подписал свой первый контракт с компанией Nike на $90 млн в 2003 году. Джеймс, как и Майкл Джордан, стал выпускать свою линейку кроссовок, которая не достигла культовости Air Jordan, но все же популярна.
В 2015 году Nike подписала с Джеймсом пожизненный контракт. Сообщалось, что по условиям соглашения спортсмен будет получать $30 млн в год.
«Мы уже создали сильный бизнес Леброна за последние 12 лет и видим потенциал продолжать этот рост в течение его спортивной карьеры и после ее завершения», — приводит слова представителя Nike The Wall Street Journal.
Роджер Федерер, Uniqlo и $300 млн
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер долгое время сотрудничал с Nike. Первый контракт он подписал в 1997 году на пять лет и $100 тысяч в год. В 2003 году Федерер заключил новую сделку с Nike, по которой зарабатывал от $1,75 млн до $2 млн в год. Спустя пять лет Федерер продлил контракт с компанией на 10 лет.
В 2018 году Федерер разорвал отношения с Nike и заключил крупное 10-летнее соглашение с японским брендом Uniqlo. По его условиям, компания должна выплачивать Федереру $30 млн в год на протяжении десяти лет даже после завершения карьеры. В сентябре 2022 года в рамках Кубка Лейвера Федерер сыграл заключительный матч в профессиональной карьере.
Рори Макилрой, Nike и $300 млн
Титулованный гольфист Рори Макилрой, возглавлявший мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель, заключил первое 10-летнее соглашение с компанией Nike в 2013 году на $ 100 млн. В 2017 году после того как компания перестала производить оборудование для гольфистов, Макилрой подписал новое соглашение с Nike на экипировку на сумму $200 млн.
Уход Nike с рынка производителей оборудования дал возможность Макилрою заключить 10-летнее соглашение на $100 млн с компанией TaylorMade, которая специализируется на изготовлении клюшек, мячей и сумок для гольфистов.
Дэвид Бекхэм, Adidas и $ 160,5 млн
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм подписал пожизненный контракт с компанией Adidas в 2003 году. В компании боялись, что Бекхэма может переманить основной конкурент Nike и решили рискнуть. Ранее никто не подписывал пожизненное соглашение с каким-либо спортсменом.
«В настоящее время Бекхэм — самый популярный спортсмен мира. Тайгер Вудс и Майкл Джордан, которые ранее имели крупнейшие рекламные контракты, никогда не получали подобных денег», — высказался представитель бренда.
27-летний спортсмен получил первоначальный гонорар в размере $80,5 млн. Также Бекхэм получает проценты от продажи одежды и деятельности по продвижению марки. А после завершения карьеры он является амбассадором и лицом Adidas.