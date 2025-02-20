Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду

Как сообщает издание Marca, в 2025 году стоимость бренда CR7 оценивается в рекордные €850 млн. Роналду запустил его в 2006 году. Под этим брендом Роналду выпускает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для мужчин, включая футболки, рубашки, джинсы, обувь, очки, нижнее белье, носки и парфюмерию. CR7 известен своим стильным дизайном, высоким качеством материалов и вниманием к деталям. Одежда от Роналду сочетает в себе современный стиль и элегантность.