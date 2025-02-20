Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду

Согласно данным американской спортивной медиакомпании, за прошлый год 40-летний футболист заработал $260 млн. $215 млн Роналду получил по контракту с клубом «Аль-Наср», еще $45 млн — на рекламных контрактах и других источниках дохода. По сравнению с 2023 годом совокупный заработок Роналду упал на $15 млн. Посмотрим на подборку самых дорогих вещей, которыми владеет звездный нападающий.
Бренд CR7 — €850 млн
Как сообщает издание Marca, в 2025 году стоимость бренда CR7 оценивается в рекордные €850 млн. Роналду запустил его в 2006 году. Под этим брендом Роналду выпускает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для мужчин, включая футболки, рубашки, джинсы, обувь, очки, нижнее белье, носки и парфюмерию. CR7 известен своим стильным дизайном, высоким качеством материалов и вниманием к деталям. Одежда от Роналду сочетает в себе современный стиль и элегантность.
Самолет Gulfstream G650 — €70 млн
В начале 2024 года Криштиану Роналду купил новый самолет — Gulfstream G650. Этот реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса может летать на расстояние в 13 890 километров. Внутри воздушного судна, которое вмещает до 19 пассажиров, есть три раздельных зоны отдыха. Металлический корпус самолета украшен инициалами CR7, а также рисунком, который изображает знаменитое празднование Роналду «Siuuu».
Автомобиль Bugatti La Voiture Noire — $18,6 млн
У Роналду много интересных автомобилей, но главная звезда коллекции — уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль стал настоящей сенсацией в мире суперкаров и привлек внимание коллекционеров по всему миру. La Voiture Noire, оснащенный 8-литровым двигателем W16 мощностью 1500 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды. Гиперкар отличается футуристичным дизайном и полностью черным цветом кузова, что подчеркивает его эксклюзивность.
Также одни из самых дорогих автомобилей в гараже Роналду — Bugatti Centodieci за $9 млн, Bugatti Chiron — $3 млн, Ferrari Monza SP2 стоимостью $1,9 млн, McLaren Senna — $1,2 млн и Rolls-Royce Cullinan за $900 тысяч.
Квартира в башне Trump Tower — $18,5 млн
В 2015 году Роналду приобрел квартиру площадью 233 кв.м. в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Здание было построено в 1983 году на пересечении Пятой авеню с 56-й улицей в центре Манхэттена. В сооружении высотой 202 метра расположены офисы, гостиница и жилые квартиры. Застройщиком выступил действующий президент США Дональд Трамп и Equitable Life Assurance Company.
Роналду также владеет особняком на родном острове Мадейра, стоимостью около $8 млн. Еще у футболиста несколько квартир в Лиссабоне и дом в Турине, с тех пор, как он играл за «Ювентус».
Часы Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial — около $2 млн
В коллекции Роналду много премиальных часов от разных брендов. Одни из самых дорогих — бриллиантовые Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial. Эти часы сделаны старейшей швейцарской часовой компанией с более чем 200-летней историей.
Также Роналду сотрудничает с брендом Jacob & Co. Производитель часов класса люкс выпустил несколько именных моделей для Роналду, в том числе Epic X Flight of CR7 и Epic X Heart of CR7. Наряду с ними футболист является обладателем часов Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition, которые были сделаны специально для него. Часы и их механизм оформлены наподобие моторного отсека автомобиля Bugatti Chiron, которым владеет 40-летний форвард.
Еще одни из самых дорогих часов, которые носит Роналду — Franck Muller Tourbillon Invisible-Set Baguette Diamonds, стоимостью около $2 млн. Корпус, циферблат и браслет этой модели полностью инкрустированы драгоценными камнями.