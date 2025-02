Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду

Также Роналду сотрудничает с брендом Jacob & Co. Производитель часов класса люкс выпустил несколько именных моделей для Роналду, в том числе Epic X Flight of CR7 и Epic X Heart of CR7. Наряду с ними футболист является обладателем часов Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition, которые были сделаны специально для него. Часы и их механизм оформлены наподобие моторного отсека автомобиля Bugatti Chiron, которым владеет 40-летний форвард.