Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 23 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум». Главный арбитр встречи — Энтони Тэйлор. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Тяжелый сезон для «Манчестер Сити» продолжается. Команда Пепа Гвардиолы на этой неделе без шансов вылетела из Лиги чемпионов, а теперь принимает лидера АПЛ. «Горожане» продолжают терять игроков из-за травм, теперь выбыли Джон Стоунз и Эрлинг Холанд. Норвежец, впрочем, может сыграть сегодня, но степень его готовности неизвестна. «Сити» теперь ставит целью не выпасть из топ-4 по итогам сезона, и даже эту задачу решить будет непросто.
«Ливерпуль» уверенно идет ко второму чемпионству за последние 6 лет. В 2025-м команда Арне Слота чуть чаще теряет очки, чем в первой половине сезона, но теряют очки и конкуренты, и отрыв у мерсисайдцев приличный. «Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 8 очков, а тот же «Сити» — на 17. Команда Слота — лучшая по игре на выезде в Англии, в 14 матчах она набрала 32 очка и еще ни разу не проиграла.
В первом круге «Ливерпуль» победил дома «Манчестер Сити» 2:0. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 2,23, на ничью — за 4,20, на победу «Манчестер Сити» — за 3,00.