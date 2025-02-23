Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 23 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ливерпуль» уверенно идет ко второму чемпионству за последние 6 лет. В 2025-м команда Арне Слота чуть чаще теряет очки, чем в первой половине сезона, но теряют очки и конкуренты, и отрыв у мерсисайдцев приличный. «Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 8 очков, а тот же «Сити» — на 17. Команда Слота — лучшая по игре на выезде в Англии, в 14 матчах она набрала 32 очка и еще ни разу не проиграла.