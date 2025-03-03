Все обладательницы награды «Золотой мяч»

«Я хочу поблагодарить своих партнерш по команде. Это индивидуальная награда, но это, несомненно, командная награда. Я посвящаю ее всем тренерам, которые верили в меня, болельщикам, которые, я надеюсь, продолжают наслаждаться тем, что мы делаем, клубу, которому исполняется 122 года, судьбе, которая привела меня сегодня поднять этот трофей и моей семье», — сказала Путельяс в своей речи на сцене театра Шатле.