Все обладательницы награды «Золотой мяч»

Ада Хегерберг
В 2018 году нападающая французского клуба «Олимпик Лион» и сборной Норвегии Ада Хегерберг вошла в историю. Она стала первой женщиной, которой вручили «Золотой мяч».
В 2010 году Хегерберг дебютировала за основной состав норвежского клуба «Кульботн». Спустя четыре года в возрасте 19 лет футболистка перешла во французский «Олимпик Лион», за который выступает по сей день.
В первом сезона за «Олимпик Лион» нападающая забила 34 гола в 32 матчах во всех турнирах. В следующем сезоне Ада отличилась 54 раза, проведя за «Лион» 34 матча во всех турнирах.
В 2016 году она была признана лучшей футболисткой Европы.
Ада Хегерберг девять раза выиграла чемпионат Франции в составе «Лиона». Также она шесть раз стала победительницей Лиги чемпионов и является лучшим бомбардиром турнира в истории. На ее счету 53 мяча.
Меган Рапино
Экс-капитан сборной США и легенда женского футбола Меган Рапино получила «Золотой мяч» в 2019 году. Она уверенно обошла в голосовании Люси Бронз и партнера по национальной команде Алекс Морган. В этом же году Рапино стала лучшей футболисткой мира по версии ФИФА.
Меган Рапино начала профессиональную карьеру в 2009 году. Ее первым клубом был «Чикаго Ред Стар». Полузащитница лишь один сезон провела в Европе в составе клуба «Олимпик Лион». С 2013-го по 2023 год она выступала за клуб «Сиэтл Рейн».
Рапино выступала за основную сборную США с 2006 года. Она приняла участие в четырех чемпионатах мира и двух Олимпиадах. На Играх в Лондоне футболистка завоевала золото, а в Токио — бронзу.
Меган Рапино выиграла ЧМ дважды в 2015 и 2019 годах. В 2019 году Рапино стала одним из лучших бомбардиров турнира, забив шесть голов. Также она была признана лучшим игроком мундиаля.
Перед ЧМ-2023, где сборная США неожиданно вылетела в ⅛ финала, Рапино заявила, что этот турнир станет для нее последним и она завершит профессиональную карьеру в конце года.
Алексия Путельяс
Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс стала лауреатом премии в 2021 году и в 2022 году. Также она дважды стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА.
«Я хочу поблагодарить своих партнерш по команде. Это индивидуальная награда, но это, несомненно, командная награда. Я посвящаю ее всем тренерам, которые верили в меня, болельщикам, которые, я надеюсь, продолжают наслаждаться тем, что мы делаем, клубу, которому исполняется 122 года, судьбе, которая привела меня сегодня поднять этот трофей и моей семье», — сказала Путельяс в своей речи на сцене театра Шатле.
Алексия Путельяс начала свой путь в профессиональном футболе в «Эспаньоле» в 2010 году. Спустя два года 18-летняя полузащитница перешла в «Барселону» и стала ключевым игроком команды. В дебютном сезоне в составе сине-гранатовых Путельяс выиграла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Кубок Каталонии.
В сезоне-2020/2021 Путельяс стала капитаном «Барселоны» и выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Королевы. Она собрала требл из личных наград: игрок года по версии ФИФА, лучший игрок сезона УЕФА и первый «Золотой мяч». Полузащитница забила 26 голов во всех турнирах.
В следующем сезоне Путельяс побила индивидуальный рекорд результативности, забив 34 гола во всех турнирах. Она стала лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов — на ее счету 11 мячей.
Айтана Бонмати
Еще одна представительница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» в 2023 и 2024 годах. Также она дважды стала игроком года по версии ФИФА.
Айтана Бонмати является воспитанницей каталонского клуба. Она дебютировала за основной состав «Барселоны» в 2016 году. Вместе сине-гранатовыми Бонмати пять раз стала чемпионкой Испании и трехкратной победительницей Лиги чемпионов. Также она шесть раз выиграла Кубок Испании, четыре раза Суперкубок страны и пять раз Кубок Каталонии.
В сезоне-2022/23 Бонмати выиграла чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Она стала лучшей футболисткой Лиги чемпионов, забив пять голов в 11 матчах. В 2023 году полузащитница выиграла чемпионат мира в составе сборной Испании и была признана лучшим игроком турнира, забив три гола и сделав две результативные передачи.
В следующем сезоне Бонмати вместе с «Барселоной» стала чемпионкой Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов. В составе сборной Испании футболистка стала победительницей Лиги наций, отметившись забитым мячом в финале против сборной Франции (2:0). Ее признали лучшим игроком решающего матча Лиги наций.