«Барселоне» грозит техническое поражение за игру с «Осасуной»

27 марта «Барселона» на своем поле разгромила соперника в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги. Победу со счетом 3:0 каталонцам принесли голы Феррана Торреса, Дани Ольмо и Роберта Левандовского.
«Осасуна» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за того, что защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес неправомерно принял участие в матче.
По мнению клуба из Памплоны, выход игрока на поле нарушил правила ФИФА. Согласно регламенту международной федерации, спортсмены, которые покинули расположение национальной команды по состоянию здоровья, обязаны пропустить пять календарных дней после завершения международной паузы перед тем, как вернуться к клубной игре.
Основанием для жалобы послужило то, что 17 марта RFEF официально сообщила о снятии Мартинеса с состава сборной Испании по медицинским показаниям. Сборная Испании проводила ответный матч ¼ финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.) 23 марта.
«Осасуна» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 33 очка в 28 матчах. «Барселона» с 63 очками после 28 игр возглавляет турнирную таблицу. Следующий матч «Осасуна» проведет в гостях с «Атлетиком», «Барселона» дома встретится с «Жироной». Обе встречи пройдут 30 марта.