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«Барселоне» грозит техническое поражение за игру с «Осасуной»

«Осасуна» подала апелляцию по итогам матча Ла Лиги, обвинив «Барселону» в нарушении регламента ФИФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27 марта «Барселона» на своем поле разгромила соперника в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги. Победу со счетом 3:0 каталонцам принесли голы Феррана Торреса, Дани Ольмо и Роберта Левандовского.

«Осасуна» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за того, что защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес неправомерно принял участие в матче.

По мнению клуба из Памплоны, выход игрока на поле нарушил правила ФИФА. Согласно регламенту международной федерации, спортсмены, которые покинули расположение национальной команды по состоянию здоровья, обязаны пропустить пять календарных дней после завершения международной паузы перед тем, как вернуться к клубной игре.

Основанием для жалобы послужило то, что 17 марта RFEF официально сообщила о снятии Мартинеса с состава сборной Испании по медицинским показаниям. Сборная Испании проводила ответный матч ¼ финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.) 23 марта.

«Осасуна» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 33 очка в 28 матчах. «Барселона» с 63 очками после 28 игр возглавляет турнирную таблицу. Следующий матч «Осасуна» проведет в гостях с «Атлетиком», «Барселона» дома встретится с «Жироной». Обе встречи пройдут 30 марта.

Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 27
27.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Висенте Морено
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
11′
Дани Ольмо
21′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
77′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
40′
6
Гави
19
Ламин Ямаль
3
Алехандро Бальде
83′
35
Херард Мартин
8
Педри
84′
18
Пау Виктор
20
Дани Ольмо
28′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
46′
14
Пабло Торре
7
Ферран Торрес
68′
9
Роберт Левандовски
Осасуна
1
Серхио Эррера
18′
3
Хуан Крус
50′
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
38′
7
Хон Монкайола
8
Пабло Ибаньес
12
Хесус Аресо
84′
15
Рубен Пенья
10
Аймар Орос
61′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
18
Икер Муньос
34′
14
Рубен Гарсия
9
Рауль Гарсия
60′
17
Анте Будимир
20
Хосе Арнаис
46′
22
Энцо Бойомо
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
7
Фолы
14
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти