«Барселоне» грозит техническое поражение за игру с «Осасуной»

По мнению клуба из Памплоны, выход игрока на поле нарушил правила ФИФА. Согласно регламенту международной федерации, спортсмены, которые покинули расположение национальной команды по состоянию здоровья, обязаны пропустить пять календарных дней после завершения международной паузы перед тем, как вернуться к клубной игре.