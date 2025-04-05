Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 6 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Главный арбитр встречи — Джон Брукс. Трансляцию и лучшие моменты матча можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Манчестер Юнайтед» перед этим туром занимал в таблице 13-е место с 37 очками. На внутренней арене команда под руководством Рубена Аморима не решает уже никаких задач, сохраняя шансы на успех в Лиге Европы, где «МЮ» на стадии ¼ финала сыграет с французским «Лионом». Предыдущий матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» проиграл в гостях «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.
«Манчестер Сити» после 30 туров занимает пятое место, набрав 51 очко, и сражается за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Из нынешнего розыгрыша турнира подопечные Пепа Гвардиолы выбыли в феврале, уступив мадридскому «Реалу». В предыдущем матче АПЛ «Сити» дома обыграл аутсайдера «Лестер» со счетом 2:0. Перед этим «горожане» выиграли в Кубке у «Борнмута» и в полуфинале старейшего футбольного турнира встретятся с «Ноттингем Форест» 27 апреля. Та победа далась дорогой ценой. «Горожане» потеряли из-за травмы своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда.
Соперники открывали английский футбольный сезон встречей за Суперкубок как победители АПЛ («Манчестер Сити») и Кубка Англии («Манчестер Юнайтед»). Основное время матча на «Уэмбли» 10 августа завершилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты в последние 10 минут. Полузащитник «МЮ» Алехандро Гарначо открыл счет, а Бернарду Силва из «Сити» сравнял. В серии пенальти точнее оказались «горожане»: 7:6, и трофей достался «Сити».
В декабре состоялась игра первого круга АПЛ. Находившийся в кризисе «Манчестер Сити» у себя на «Этихад Стэдиум» уступил заклятым соперникам со счетом 1:2. Хозяева вели в счете после мяча Йошко Гвардиола, но «красные дьяволы» перевернули игру в концовке. Бруну Фернандеш на 88-й минуте сравнял, а Амад Диалло на 90-й принес «МЮ» победу. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят в этой встрече явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.15, а на выигрыш «Манчестер Юнайтед» — 3.25. Ничья оценивается коэффициентом 3.60. От дерби ждут хорошей результативности. Тотал больше 2.5 установлен на отметке 1.64, а меньше 2.5 — 2.16. Скорее всего, голы будут как в те, так и в другие ворота. Для ставки «обе забьют — да» предлагается коэффициент 1.56.