Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 6 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры не видят в этой встрече явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.15, а на выигрыш «Манчестер Юнайтед» — 3.25. Ничья оценивается коэффициентом 3.60. От дерби ждут хорошей результативности. Тотал больше 2.5 установлен на отметке 1.64, а меньше 2.5 — 2.16. Скорее всего, голы будут как в те, так и в другие ворота. Для ставки «обе забьют — да» предлагается коэффициент 1.56.