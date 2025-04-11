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Экс-жена Сафонова требует признать футболиста банкротом

Как сообщает РИА Новости, Анастасия Сафонова запросила у арбитражного суда Москвы признать банкротом ее бывшего мужа Матвея Сафонова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Заявление Сафоновой поступило в суд 28 марта, рассмотрение дела пройдет 26 мая. Сумма задолженности Сафонова, из-за которой его требуют признать банкротом, неизвестна.

Матвей Сафонов расстался с бывшей женой в 2021 году. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил Сафонову выплачивать ¼ своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу футболиста. Из-за долгов по алиментам Сафонову в июне был запрещен выезд за пределы страны, что сказалось тогда на запоздалом прибытии игрока в расположение «ПСЖ».

В марте этого года стало известно о повторном браке вратаря Сафонова. Об этом сообщила сама Марина Кондратюк, его новая жена.

В нынешнем сезоне 26-летний Матвей Сафонов провел за «ПСЖ» 14 матчей и пропустил 10 голов (6 игр — «на ноль»). 5 апреля Матвей Сафонов впервые в своей карьере стал чемпионом Франции. Парижский клуб обеспечил себе 13-й титул в истории за 6 туров до окончания чемпионата Франции сезона-2024/25.