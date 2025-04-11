Экс-жена Сафонова требует признать футболиста банкротом

Матвей Сафонов расстался с бывшей женой в 2021 году. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил Сафонову выплачивать ¼ своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу футболиста. Из-за долгов по алиментам Сафонову в июне был запрещен выезд за пределы страны, что сказалось тогда на запоздалом прибытии игрока в расположение «ПСЖ».