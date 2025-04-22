Гвардиола: Сейчас каждая игра в АПЛ для «Ман Сити» решающая

В текущем сезоне чемпионата Англии горожане занимают пятое место в турнирной таблице с 58 очками. «Астон Вилла» находится на седьмом месте, имея в своем активе 57 баллов.
— Сейчас каждая игра имеет значение. После этой встречи матч с «Вулверхэмптоном» станет финалом. «Астон Вилла» — претендент на попадание в Лигу чемпионов. Их игра против «ПСЖ» и моего друга Луиса Энрике меня очень впечатлила. Они могут играть в низком блоке, а с их скоростью и стандартными положениями это становится оружием.
Это финал, и наши болельщики могут помочь нам снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С первой минуты нам нужна их поддержка и постоянное создание шума. Этот матч состоится всего через три дня после того, как два гола в концовке принесли нам победу в упорной борьбе с «Эвертоном», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
В матче 33-го тура АПЛ против «Эвертона» первый гол в матче был забит на 84-й минуте. Его автором стал полузащитник Нико О’Райли. На 90+2-й минуте хорват Матео Ковачич забил второй мяч и установил окончательный счет 2:0.