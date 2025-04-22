Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвей Сафонов «выгулял себя на поводке» возле Эйфелевой башни

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов иронично подписал свою фотографию с поводком собаки на фоне Эйфелевой башни.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

Матвей Сафонов, в телеграм-канале, разместил свою фотографию с поводком собаки на шее рядом с Эйфелевой башней.

«Выгулял себя на поводке», — пошутил 26-летний голкипер, подписав публикацию.

Источник: Соцсети

Напомним, у Матвея Сафонова есть собака породы лабрадор-ретривер по кличке Морти. Футболист часто выкладывает фото и видео, а также рассказывает о жизни с Морти в телеграм-канале.

Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Также клуб Луиса Энрике сыграет в финале Кубка Франции с «Реймсом» и поборется за выход в финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Первый матч ½ финала ЛЧ пройдет 29 апреля, ответный — 7 мая.

В нынешнем сезоне Сафонов провел за парижан 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение россиянина с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость 26-летнего голкипера составляет € 22 млн.