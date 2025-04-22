Матвей Сафонов «выгулял себя на поводке» возле Эйфелевой башни

Матвей Сафонов, в телеграм-канале, разместил свою фотографию с поводком собаки на шее рядом с Эйфелевой башней.
«Выгулял себя на поводке», — пошутил 26-летний голкипер, подписав публикацию.
Напомним, у Матвея Сафонова есть собака породы лабрадор-ретривер по кличке Морти. Футболист часто выкладывает фото и видео, а также рассказывает о жизни с Морти в телеграм-канале.
Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Также клуб Луиса Энрике сыграет в финале Кубка Франции с «Реймсом» и поборется за выход в финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Первый матч ½ финала ЛЧ пройдет 29 апреля, ответный — 7 мая.
В нынешнем сезоне Сафонов провел за парижан 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение россиянина с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость 26-летнего голкипера составляет € 22 млн.