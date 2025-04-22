Матвей Сафонов «выгулял себя на поводке» возле Эйфелевой башни

В нынешнем сезоне Сафонов провел за парижан 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение россиянина с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость 26-летнего голкипера составляет € 22 млн.