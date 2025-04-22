Стало известно, сыграет ли Мбаппе в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Ранее сообщалось, что футболист успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании. Встреча пройдет в Севилье в субботу, 26 апреля. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в финале впервые с 2014 года.