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Стало известно, сыграет ли Мбаппе в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит гостевой матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» из-за повреждения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2).

Заявка «Реала» на игру с «Хетафе»:

Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес;


Защитники: Алаба, Лукас, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио;


Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;


Нападающие: Винисиус, Родриго, Эндрик, Браим, Гонсало.

Ранее сообщалось, что футболист успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании. Встреча пройдет в Севилье в субботу, 26 апреля. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в финале впервые с 2014 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 встречах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и пятью результативными передачами.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками. Команда Карло Анчелотти отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.