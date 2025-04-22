Стало известно, сыграет ли Мбаппе в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Напомним, Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2).
Заявка «Реала» на игру с «Хетафе»:
Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес;
Защитники: Алаба, Лукас, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио;
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос;
Нападающие: Винисиус, Родриго, Эндрик, Браим, Гонсало.
Ранее сообщалось, что футболист успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании. Встреча пройдет в Севилье в субботу, 26 апреля. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в финале впервые с 2014 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 встречах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и пятью результативными передачами.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками. Команда Карло Анчелотти отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 балла.