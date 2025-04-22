«Порту» назвал два условия, при которых продаст вратаря в «МЮ»

Как сообщает Correio dа Manha, президент португальского клуба Андре-Виллаш Боаш не против ухода 25-летнего Диогу Кошты. Однако он хочет, чтобы, во-первых, за голкипера заплатили сумму, близкую к той, что требуется за досрочное расторжение контракта — 75 миллионов евро. Во-вторых, «Порту» готов продать Кошту только после клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.