«Порту» назвал два условия, при которых продаст вратаря в «МЮ»

Как сообщает Correio dа Manha, президент португальского клуба Андре-Виллаш Боаш не против ухода 25-летнего Диогу Кошты. Однако он хочет, чтобы, во-первых, за голкипера заплатили сумму, близкую к той, что требуется за досрочное расторжение контракта — 75 миллионов евро. Во-вторых, «Порту» готов продать Кошту только после клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Нынешний основной голкипер «Манчестер Юнайтед» камерунец Андре Онана часто сталкивается с критикой со стороны журналистов и болельщиков. По данным Opta. на счету Онана 8 результативных ошибок с начала прошлого сезона-2023/24. Это худший результат для вратарей команд АПЛ во всех турнирах за указанный временной отрезок.
В нынешнем сезоне Диогу Кошта принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 18 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 38 миллионов евро.