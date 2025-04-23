СМИ: Винисиусу грозит отстранение от футбола на срок до двух лет

По информации источника, 24-летний бразилец владеет несколькими футбольными клубами, что запрещено регламентом организации. Если его признают виновным, ему может грозить отстранение от футбола на срок до двух лет.
В феврале стало известно, что Винисиус совместно с партнерами договорился о покупке контрольного пакета акций португальского клуба «Алверка» за восемь миллионов евро. На данный момент «Алверка» занимает третье место во второй португальской лиге и борется за выход в Примейру.
Винисиус перешел за «Реал» в 2018 году из «Фламенго» за 45 млн евро. В этом сезоне он провел за мадридский клуб 46 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков. Сегодня «сливочные» на выезде сыграют с «Хетафе». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.