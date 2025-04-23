СМИ: Винисиусу грозит отстранение от футбола на срок до двух лет

Винисиус перешел за «Реал» в 2018 году из «Фламенго» за 45 млн евро. В этом сезоне он провел за мадридский клуб 46 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.