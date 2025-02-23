Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?

Аппетит игрока подогревается интересом к нему со стороны нескольких клубов из Саудовской профессиональной лиги (SPL). По данным The Athletic, арабы установили контакт с лагерем игрока ещё в декабре 2024 года и заявили, что Винисиус остаётся их главной целью на лето 2025-го. Они также пытались встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, но босс заявил, что его ответ уже прописан в контракте игрока в пункте «клаусула». Кроме того, Перес не намерен слишком увеличивать жалование бразильца, чтобы не испортить атмосферу в раздевалке, утверждает As.