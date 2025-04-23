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Головин дал совет Захаряну после большого количества травм

Александр Головин высказался о перспективах полузащитника «Реала Сосьедада» после рецидива травмы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Александр Головин рассказал, что имел возможность поговорить с Арсеном Захаряном, полузащитником «Реала Сосьедада», и объяснил ему как действовать во время рецидива травм.

— Какой совет дашь Захаряну? У него сейчас рецидив.
— Да, я читал.

— Ты тоже проходил через большое количество травм.
— Да я частенько прохожу. Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, все понимает. Травма — такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий. Нет смысла много думать о травме и переживать — это не пойдет на пользу. С его способностями все получится. Думаю, что клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время, — приводит слова Головина «Чемпионат».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Захарян досрочно завершил сезон из‑за рецидива травмы и восстановится лишь к началу предсезонных сборов клуба.