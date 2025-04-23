Головин дал совет Захаряну после большого количества травм

— Ты тоже проходил через большое количество травм.

— Да я частенько прохожу. Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, все понимает. Травма — такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий. Нет смысла много думать о травме и переживать — это не пойдет на пользу. С его способностями все получится. Думаю, что клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время, — приводит слова Головина «Чемпионат».