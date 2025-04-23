«Не вздумай». Слуцкий отговаривал Головина от возвращения в РПЛ

— Со Слуцким каждый день на связи?
— Раз в неделю. У него все хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.
— К себе не звал?
— Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то чтобы я туда уже собрался ехать, ха-ха, но Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова». Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть, — сказал Головин в интервью порталу «Чемпионат».
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.
Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков. Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».