«Не вздумай». Слуцкий отговаривал Головина от возвращения в РПЛ

— К себе не звал?

— Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то чтобы я туда уже собрался ехать, ха-ха, но Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова». Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть, — сказал Головин в интервью порталу «Чемпионат».