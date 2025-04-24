Камавинга и Алаба могут пропустить финал Кубка с «Барселоной»

«Камавинга должен быть осмотрен завтра, но и у него, и у Алабы проблемы с мышцами. Маловероятно, что они сыграют с “Барселоной” в субботу. Но я не расстроен, потому что целью было набрать три очка сегодня.



Это правда, что мы искали большей прочности в обороне, и нам нужно больше эффективности впереди. Мы должны быть более эффективными. Да, Фран Гарсия — единственная альтернатива на левом фланге в субботу», — приводит слова Анчелотти Marca.