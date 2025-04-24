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Камавинга и Алаба могут пропустить финал Кубка с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил о повреждениях у нескольких ключевых игроков клуба перед финалом Кубка Испании с «Барселоной».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Реал» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 33-го тура Ла Лиги. Защитник Давид Алаба и полузащитник Эдуарду Камавинга получили повреждения.

«Камавинга должен быть осмотрен завтра, но и у него, и у Алабы проблемы с мышцами. Маловероятно, что они сыграют с “Барселоной” в субботу. Но я не расстроен, потому что целью было набрать три очка сегодня.

Это правда, что мы искали большей прочности в обороне, и нам нужно больше эффективности впереди. Мы должны быть более эффективными. Да, Фран Гарсия — единственная альтернатива на левом фланге в субботу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Финал Кубка Испании пройдет в Севилье в субботу, 26 апреля. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в решающем матче впервые с 2014 года.

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 72 очками. Сливочные отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

Хетафе
0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 33
23.04.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Арда Гюлер
21′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
14
Хуан Бернат
15
Омар Альдерете
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
87′
8
Мауро Арамбарри
2
Джене Даконам
83′
28
Исмаэль Бехуша
4
Хуан Беррокаль
50′
18
Альваро Родригес
90+1′
21
Хуан Иглесиас
50′
29
Коба да Коста
11
Рамон Терратс
69′
19
Петер Федерико
90+5′
9
Борха Майораль
83′
24
Хуан Мигель Хуанми
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
69′
4
Давид Алаба
46′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
78′
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
73′
11
Родригу
16
Эндрик
64′
5
Джуд Беллингем
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
15
Фолы
7
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти