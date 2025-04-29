Поль Погба ведет переговоры с клубом из МЛС

По информации источника, 32-летний француз ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед». Отмечается, что столичный клуб имеет приоритетное право на переговоры с игроком среди остальных клубов МЛС. Генеральный директор «Ди Си Юнайтед» Джейсон Левиен провел несколько бесед с агентами Погба и один раз встречался с игроком лично.