Поль Погба ведет переговоры с клубом из МЛС

По информации источника, 32-летний француз ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед». Отмечается, что столичный клуб имеет приоритетное право на переговоры с игроком среди остальных клубов МЛС. Генеральный директор «Ди Си Юнайтед» Джейсон Левиен провел несколько бесед с агентами Погба и один раз встречался с игроком лично.
В феврале 2024 года Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, которая позднее была сокращена до 18 месяцев. В его допинг-пробе были обнаружены метаболиты тестостерона.
В ноябре 2024 года «Ювентус» объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию сторон. В марте 2025 года срок дисквалификации Погба официально истек.
«Ди Си Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. За столичный клуб выступает бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке.