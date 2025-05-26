В «Барселоне» отреагировали на назначение Алонсо в «Реал»

«Это неудивительно. Я его знаю, говорил с ним. Я знаю его философию, и мы видели, каких успехов он добился в Германии. Его уровень в “Байере” был очень хорош. Он повысил уровень многих игроков. Мне нравится видеть его здесь», — приводит слова Флика Marca.