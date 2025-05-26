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В «Барселоне» отреагировали на назначение Алонсо в «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о Хаби Алонсо, который возглавил мадридский «Реал».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, вчера, 25 мая, «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Это неудивительно. Я его знаю, говорил с ним. Я знаю его философию, и мы видели, каких успехов он добился в Германии. Его уровень в “Байере” был очень хорош. Он повысил уровень многих игроков. Мне нравится видеть его здесь», — приводит слова Флика Marca.

43-летний Алонсо сменил на посту Карло Анчелотти, который руководил «Реалом» с 2021 года.

Хаби Алонсо возглавлял леверкузенский «Байер» с октября 2022 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне впервые выиграл чемпионат Германии, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее Алонсо был главным тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет и резервной команды «Реал Сосьедада».

С 2009 по 2014 год Алонсо провел 236 матчей за «Реал», в которых забил шесть мячей и отдал 31 голевую передачу. В качестве игрока он выиграл с мадридским клубом Ла Лигу (2012), два Кубка Испании (2011, 2014) и Лигу чемпионов (2014).