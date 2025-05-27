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Папа римский Лев XIV провел встречу с футболистами «Наполи»

Лев XIV принял в Ватикане чемпионов Италии по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Папа римский Лев XIV принял на аудиенции футболистов «Наполи», которые выиграли чемпионат Италии. Об этом сообщает Reuters.

Перед тем как зачитать свое обращение, понтифик пошутил с игроками. «Пресса пишет, что я фанат “Ромы”, но не все, что вы читаете в прессе, правда», — сказал Лев XIV во время встречи, поздравив «Наполи» с чемпионством.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подарил понтифику синюю майку клуба с автографами игроков — с номером 10 и его именем на итальянском языке: Papa Leone XIV.

В короткой речи понтифик подчеркнул важность командного духа и сотрудничества, а также образовательную ценность спорта, особенно для молодежи. «Победа приходит в конце долгого пути, где самое важное — это не одноразовый подвиг или выдающееся выступление одного чемпиона. Чемпионат выигрывает команда», — добавил Лев XIV.

«Наполи» под руководством главного тренера Антонио Конте в нынешнем сезоне выиграл второй титул чемпиона Италии за три года и четвертый в истории (1987, 1990, 2023, 2025).