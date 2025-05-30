Флик подвел итоги сезона для «Барселоны»

Последним местом работы Флика до назначения в каталонский клуб была сборная Германии откуда его уволили в сентябре 2023 года. Под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Ранее 59-летний тренер с 2019 года по 2021 год работал главным тренером «Баварии». С мюнхенцами Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.