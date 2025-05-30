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Флик подвел итоги сезона для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил итоги минувшего сезона для сине-гранатовых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы можем быть довольны. Очень приятно видеть, что у нас всё получается. Работать с этими футболистами и в этом клубе — фантастика. “Барселона” всегда такова, что необходимо выигрывать трофеи, а в моем первом сезоне мы завоевали их три. Это хороший конечный результат», — приводит слова Флика Marca со ссылкой на Barca One.

Немецкий специалист был назначен на должность главного тренера сине-гранатовых летом 2024 года. За этот период под его руководством «Барселона» выиграла Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, каталонский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Последним местом работы Флика до назначения в каталонский клуб была сборная Германии откуда его уволили в сентябре 2023 года. Под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Ранее 59-летний тренер с 2019 года по 2021 год работал главным тренером «Баварии». С мюнхенцами Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.