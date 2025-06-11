Лучший полузащитник Серии А перешел в «Манчестер Сити»

Тиджани Рейндерс перешел в «Милан» летом 2023 года из «АЗ Алкмаара» за 20,5 млн евро. За два года он провел за «россонери» 104 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач. По итогам минувшего сезона Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А.