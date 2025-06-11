Лучший полузащитник Серии А перешел в «Манчестер Сити»

26-летний футболист сборной Нидерландов подписал с «горожанами» контракт на пять лет. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 57 млн евро и в будущем может вырасти до 70 млн за счет различных бонусов.
«Я очень рад этому переходу. “Манчестер Сити” — один из самых больших клубов в мире. Эту команду тренирует самый лучший наставник, а состав команды укомплектован высококлассными футболистами. Хочу помочь команде добиться еще большего успеха. Играть в АПЛ — это сбывшаяся мечта. С нетерпением жду начала работы», — сказал Рейндерс.
Тиджани Рейндерс перешел в «Милан» летом 2023 года из «АЗ Алкмаара» за 20,5 млн евро. За два года он провел за «россонери» 104 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач. По итогам минувшего сезона Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А.
После перехода в «Милан» Рейндерс стал основным игроком в сборной Нидерландов, за которую провел 23 матча и забил четыре мяча.