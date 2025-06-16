Луис Энрике раскритиковал организацию клубного ЧМ в США

Встреча прошла на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (штат Калифорния) и началась в 12:00 по местному времени. Температура воздуха на арене в момент стартового свистка составляла около 30 градусов.
«Матч явно прошел под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — сказал Энрике.
«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу группы В, опережая «Ботафого» за счет лучшей разницы мячей. В четверг, 19 июня, парижане сыграют с бразильским клубом в Пасадене.
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа B
15.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Rose Bowl Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Диего Симеоне
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Хвича Кварацхелия)
19′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45+1′
Сенни Маюлу
87′
Ли Кан Ин
90+7′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
61′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
79′
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
28′
72′
19
Ли Кан Ин
9
Гонсалу Рамуш
66′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
80′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
72′
33
Уоррен Заир-Эмери
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
25′
15
Клеман Лангле
20′
78′
19
Хулиан Альварес
7
Антуан Гризманн
21
Хави Галан
62′
23
Рейнилдо Мандава
64′
22
Джулиано Симеоне
29′
62′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
46′
6
Коке
48′
5
Родриго де Пауль
62′
10
Анхель Корреа
63′
8
Пабло Барриос
70′
9
Александр Серлот
Статистика
2
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти