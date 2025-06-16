Симеоне назвал причины разгромного поражения «Атлетико» от «ПСЖ»

«Два разных тайма в одном матче. В первом тайме у соперника было преимущество. Не столько в создании моментов, сколько в контроле игры. Они действовали решительно. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, и они сразу же провели хорошую контратаку и забили второй гол. Во втором тайме мы боролись и забили гол после одного из таких эпизодов, в которых игра продолжалась, но в этом случае ВАР позвал судью. Был гол, его отменили, и стало тяжело. Затем был удален Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.



Незасчитанный гол? Мне надоело говорить об одном и том же. В противном случае мы все время кажемся жертвами, а я не чувствую себя жертвой чего бы то ни было. Мы играли против сильного соперника, который был лучше нас. Но детали очевидны. Соперник больше владел мячом, больше проявлял характер. Мы не смогли вернуть мяч, но у нас хватило рассудительности и терпения, чтобы заставить их обороняться. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, но голкипер спас ворота, и мы оказались в сложной ситуации. Проигрывать со счетом 0:4 очень неприятно, но все зависит от нас», — сказал Симеоне.