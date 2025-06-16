Симеоне назвал причины разгромного поражения «Атлетико» от «ПСЖ»

«Два разных тайма в одном матче. В первом тайме у соперника было преимущество. Не столько в создании моментов, сколько в контроле игры. Они действовали решительно. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, и они сразу же провели хорошую контратаку и забили второй гол. Во втором тайме мы боролись и забили гол после одного из таких эпизодов, в которых игра продолжалась, но в этом случае ВАР позвал судью. Был гол, его отменили, и стало тяжело. Затем был удален Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.
Незасчитанный гол? Мне надоело говорить об одном и том же. В противном случае мы все время кажемся жертвами, а я не чувствую себя жертвой чего бы то ни было. Мы играли против сильного соперника, который был лучше нас. Но детали очевидны. Соперник больше владел мячом, больше проявлял характер. Мы не смогли вернуть мяч, но у нас хватило рассудительности и терпения, чтобы заставить их обороняться. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, но голкипер спас ворота, и мы оказались в сложной ситуации. Проигрывать со счетом 0:4 очень неприятно, но все зависит от нас», — сказал Симеоне.
В следующем матче «Атлетико» в Сиэтле сыграет с местной командой «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдет в четверг, 19 июня.
Луис Энрике
Диего Симеоне
Фабиан Руис
(Хвича Кварацхелия)
19′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45+1′
Сенни Маюлу
87′
Ли Кан Ин
90+7′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
61′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
79′
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
28′
72′
19
Ли Кан Ин
9
Гонсалу Рамуш
66′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
80′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
72′
33
Уоррен Заир-Эмери
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
25′
15
Клеман Лангле
20′
78′
19
Хулиан Альварес
7
Антуан Гризманн
21
Хави Галан
62′
23
Рейнилдо Мандава
64′
22
Джулиано Симеоне
29′
62′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
46′
6
Коке
48′
5
Родриго де Пауль
62′
10
Анхель Корреа
63′
8
Пабло Барриос
70′
9
Александр Серлот
2
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
2
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти