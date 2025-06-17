Сбой в традиции: у Гризманна родился ребенок не 8 апреля

15 июня у пары родилась дочь, которую назвали Шай. Это первый ребенок в семье Гризманна и Чоперена, появившийся на свет не 8 апреля. Все предыдущие дети пары родились 8 апреля, но в разные годы. В 2016 году первой на свет появилась Миа. Позднее родились Амаро (2019) и Альба (2021).