Сбой в традиции: у Гризманна родился ребенок не 8 апреля

15 июня у пары родилась дочь, которую назвали Шай. Это первый ребенок в семье Гризманна и Чоперена, появившийся на свет не 8 апреля. Все предыдущие дети пары родились 8 апреля, но в разные годы. В 2016 году первой на свет появилась Миа. Позднее родились Амаро (2019) и Альба (2021).
Гризманн и его жена Эрика сообщили о рождении дочери в соцсетях.
«15 июня родилась Шай — недостающий фрагмент нашего пазла», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне 34-летний Гризманн провел за «Атлетико» 53 матча во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами. «Атлетико» завоевал бронзовые награды Ла Лиги, уступив мадридскому «Реалу» и «Барселоне».
На данный момент Гризманн вместе с матрасниками находится в США на Клубном чемпионате мира. В матче 1-го тура группового этапа команда Диего Симеоне разгромно уступила действующему победителю Лиги чемпионов — «ПСЖ» со счетом 0:4.
В следующем матче «Атлетико» в Сиэтле сыграет с местной командой «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдет в четверг, 19 июня.