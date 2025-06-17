Матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Флуминенсе» сейчас не так хорош, как пару лет назад при главном тренере Динизе. Тогда бразильцы дошли до финала клубного ЧМ, где проиграли «Ман Сити». В прошлом году клуб из Рио-де-Жанейро был лишь 13-м в чемпионате, в 2025-м дела обстоят лучше. Команда под руководством Гаушо в 4 очках от первого места после 11 туров. В «Флуминенсе» играет 40-летний защитник Тиаго Силва, еще один известный ветеран — 35 летний плеймейкер Гансо. Лучшему бомбардиру последних лет Кано уже 37.