Матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В США продолжается первый в истории клубный чемпионат мира в расширенном формате. 32 клуба через месяц выявят победителя, который может заработать до 125 млн долларов. «Флуминенсе» попал на турнир как победитель Кубка Либертадорес в 2023 году. А дортмундскую «Боруссию» пригласили по высокому рейтингу УЕФА за последние 4 года. Также в этой группе сыграют японский «Ульсан» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира вы можете найти здесь.
«Боруссия» перед клубным чемпионатом мира шла на 8-м месте в списке фаворитов, но Дортмунду не впервой удивлять футбольную общественность. Еще год назад немецкая команда играла в финале Лиги чемпионов и смотрелась там вполне достойно против «Реала». Сейчас «Боруссия» — 4-я команда Германии, которая сильно прибавила под руководством Нико Ковача. В атаке Дортмунд рассчитывает на Гирасси (21 гол в бундеслиге) и Адейеми с Брандтом. Среди новичков больше всего интересует Беллингем-младший — Джоб. 19-летнего полузащитника купили за 33 млн евро.
«Флуминенсе» сейчас не так хорош, как пару лет назад при главном тренере Динизе. Тогда бразильцы дошли до финала клубного ЧМ, где проиграли «Ман Сити». В прошлом году клуб из Рио-де-Жанейро был лишь 13-м в чемпионате, в 2025-м дела обстоят лучше. Команда под руководством Гаушо в 4 очках от первого места после 11 туров. В «Флуминенсе» играет 40-летний защитник Тиаго Силва, еще один известный ветеран — 35 летний плеймейкер Гансо. Лучшему бомбардиру последних лет Кано уже 37.
По мнению букмекеров, больше шансов победить у «Боруссии», на это дают коэффициент 1,71. Успех «Флуминенсе» стоит 5,40, а ничья — 4,00. По голам ясности нет: на «обе забьют» предлагают 1,84, на «обе забьют — нет» — 1,96. Тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — 1,96.