Роналду подарил Трампу футболку со своим автографом: видео

Криштиану Роналду играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года. На его счету 105 матчей, в которых он забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. За два с половиной года в Саудовской Аравии 40-летний португалец выиграл лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.