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Роналду подарил Трампу футболку со своим автографом: видео

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прислал футболку с автографом президенту США Дональду Трампу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Во время саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп получил подарок от другого португальца — председателя Евросовета Антониу Кошты. Помимо автографа, Криштиану Роналду нанес на майку надпись «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».

Ранее Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Президент США счел возвращение команды на турнир после окончания конфликта на Украине «хорошим стимулом» для урегулирования.

Криштиану Роналду играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года. На его счету 105 матчей, в которых он забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. За два с половиной года в Саудовской Аравии 40-летний португалец выиграл лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.

40-летний нападающий является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».