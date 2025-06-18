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Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 18 июня, на клубном чемпионате мира в США состоится матч между испанским «Реалом» и «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Матч начнется в 22:00 мск на стадионе «Хард-Рок Стэдиум» в Майами. Главный арбитр встречи — Факундо Тельо (Аргентина). Игру «Реал» — «Аль-Хиляль» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Встреча с «Аль-Хилялем» станет тренерским дебютом в «Реале» Хаби Алонсо. Он немалого добился в Мадриде как футболист, а теперь возвращается, здорово прокачав тренерские навыки в леверкузенском «Байере». Работать сразу после Карло Анчелотти, наверное, непросто. А может быть, очень просто — когда у тебя в распоряжении Мбаппе, Винисиус, Модрич. Вот и увидим.

У «Аль-Хиляля», который был на слуху в последние годы из-за своих бешеных трат на футболистов вроде Неймара и Малкома, тоже тренерский дебют. И тоже максимально любопытный: отставка Симоне Индзаги из «Интера» немного удивила, но действительно, как и «Реал», «Интер» недосчитался многих трофеев в минувшем сезоне. Итальянец прибыл в расположение клуба совсем недавно, но любопытно, с чего он начнет после стольких лет в Милане.

Состав «Реала» все знают почти наизусть, интереснее напомнить, какие нынче звезды в «Аль-Хиляле» после отъезда Неймара. Это герой ЧМ-2022 в Катаре марокканский вратарь Яссин Буну, Кулибали и Канселу в обороне, Рубен Невеш, Милинкович-Савич в полузащите, Александар Митрович и вышеупомянутый Малком в нападении, а еще несколько квалифицированных игроков сборной Саудовской Аравии, которая минувший ЧМ начала с сенсационной победы над Аргентиной. Возможно, «Реалу» будет сегодня не так просто, как многие считают.

Помимо «Реала» и «Аль-Хиляля» в группе H выступят мексиканская «Пачука» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, у «Реала» больше шансов на успех: поставить на «сливочных» можно с коэффициентом 1.40. Выигрыш «Аль-Хиляля» предлагают за 7.80 (12%) — это наименее вероятный итог противостояния. Ничья доступна за 5.60.