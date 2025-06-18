Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Аль-Хиляля», который был на слуху в последние годы из-за своих бешеных трат на футболистов вроде Неймара и Малкома, тоже тренерский дебют. И тоже максимально любопытный: отставка Симоне Индзаги из «Интера» немного удивила, но действительно, как и «Реал», «Интер» недосчитался многих трофеев в минувшем сезоне. Итальянец прибыл в расположение клуба совсем недавно, но любопытно, с чего он начнет после стольких лет в Милане.