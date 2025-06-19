Матч «Сиэтл» — «Атлетико» 20 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В США набирает ход клубный чемпионат мира. Во 2-м туре встретятся «Сиэтл» и «Атлетико» — обе команды проиграли стартовые матчи на турнире. Испанцы сгорели на калифорнийской жаре «ПСЖ» 0:4, хотя счет немного обманчив. Два последних гола «Атлетико» пропустил после удаления Лангле, а при 0:2 верный шанс забить не использовал Серлот. И все же поражение было по делу, это признал и главный тренер Симеоне.
«Сиэтл» все три матча клубного ЧМ в группе проводит на домашнем стадионе, тут у него преимущество перед другими командами, в том числе американскими. Игра с «Ботафого» стала одной из лучших в первом туре, на двоих с «Сиэтлом» они нанесли 35 ударов по воротам. Американская команда проиграла 1:2, любопытно, что все три гола были забиты после ударов головой. У «Сиэтла» был шанс отыграться в самой концовке, но хозяева поля его не использовали.
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По мнению букмекеров, «Атлетико» — явный фаворит в этом матче, на его победу можно поставить за 1,33. Ничья стоит 5,70, победа «Сиэтла» — 9,20. На тотал меньше 2,5 дают 2,26, на тотал больше 2,5 — 1,68. Голов от обеих команд тут, скорее, не ждут, на «обе забьют» можно поставить за 2,06.