Матч «Сиэтл» — «Атлетико» 20 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Сиэтл» все три матча клубного ЧМ в группе проводит на домашнем стадионе, тут у него преимущество перед другими командами, в том числе американскими. Игра с «Ботафого» стала одной из лучших в первом туре, на двоих с «Сиэтлом» они нанесли 35 ударов по воротам. Американская команда проиграла 1:2, любопытно, что все три гола были забиты после ударов головой. У «Сиэтла» был шанс отыграться в самой концовке, но хозяева поля его не использовали.