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Матч «Интер Майами» — «Порту» 19 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 19 июня, на клубном чемпионате мира в США стартует второй тур.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 22:00 мск на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Главный арбитр встречи — Кристиан Гарай (Чили). Игру «Интер Майами» — «Порту» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Все 32 клуба уже показали себя на пилотном варианте нового клубного чемпионата мира ФИФА, и пора включаться всерьез и побороться за выход в плей-офф. В группе А командам неплохо бы начать забивать голы — в первом туре «Интер Майами», «Порту», «Аль-Ахли» и «Палмейрасу» сделать это не удалось. Группу имени Лионеля Месси в пору переименовать в группу имени Вадима Евсеева.

Но шутки в сторону. Бразильский и египетский клубы встретятся друг с другом раньше — скорее всего, первый гол группы будет забит именно там, но супербомбардирам Месси и Суаресу тоже пора тряхнуть стариной. У «Порту» свои голеадоры, например, Саму Агехова, который наколотил 19 голов в завершившемся чемпионате Португалии, где «драконы» заняли удручающее для себя третье место.

В игре с «Палмейрасом» им пришлось больше обороняться, но против представителя МЛС, даже с Месси в составе, «Порту» не пристало запираться в защите, тем более, «Интер Майами» не смог обыграть номинального аутсайдера группы из Египта, а встреча в целом получилась равной, но могла закончиться и поражением американцев, которых спас голкипер Оскар Устари, отразивший пенальти.

При любом исходе игры «Палмейрас» — «Аль-Ахли» матч клубов из Майами и Порту может стать решающим в борьбе за выход в ⅛ финала. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальской команде. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.64. Шансы на выигрыш «Интер Майами» оценили в 4.90. Ничья идет с коэффициентом 4.30.

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Порту
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