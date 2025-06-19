Матч «Интер Майами» — «Порту» 19 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Но шутки в сторону. Бразильский и египетский клубы встретятся друг с другом раньше — скорее всего, первый гол группы будет забит именно там, но супербомбардирам Месси и Суаресу тоже пора тряхнуть стариной. У «Порту» свои голеадоры, например, Саму Агехова, который наколотил 19 голов в завершившемся чемпионате Португалии, где «драконы» заняли удручающее для себя третье место.