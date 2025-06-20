Тренер «Ботафого»: футбольное кладбище переполнено фаворитами

«Как я всегда говорю, футбольное кладбище переполнено фаворитами. Мы победили “ПСЖ” их же оружием — сыграли как единая команда, все вместе оборонялись и атаковали. В этом и заключается главный секрет “ПСЖ” — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда “ПСЖ” — урок для всего футбольного мира.



Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами», — сказал Пайва.