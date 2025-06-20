Тренер «Ботафого»: футбольное кладбище переполнено фаворитами

«Как я всегда говорю, футбольное кладбище переполнено фаворитами. Мы победили “ПСЖ” их же оружием — сыграли как единая команда, все вместе оборонялись и атаковали. В этом и заключается главный секрет “ПСЖ” — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда “ПСЖ” — урок для всего футбольного мира.
Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами», — сказал Пайва.
«Ботафого» является действующим обладателем Кубка Либертадорес, «ПСЖ» — действующим победителем Лиги чемпионов. Впервые с 2012 года лучшая команда Южной Америки сумела обыграть лучшую команду Европы в рамках клубного чемпионата мира.
Бразильский клуб возглавил турнирную таблицу группы В, набрав после двух матчей шесть очков. Для выхода в ⅛ финала бразильскому клубу будет достаточно сыграть вничью с «Атлетико» в заключительном туре. Встреча пройдет в понедельник, 23 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Луис Энрике
Ренату Пайва
Игор Жезус
(Джефферсон Саварино)
36′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
35
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
56′
25
Нуну Мендеш
24
Сенни Маюлу
56′
8
Фабиан Руис
33
Уоррен Заир-Эмери
56′
87
Жоау Невеш
9
Гонсалу Рамуш
56′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
79′
19
Ли Кан Ин
12
Джон Виктор
2
Витиньо
99
Игор Жезус
32
Жаир Кунья
20
Александер Барбоса
26
Грегоре
57′
17
Марлон Фрейтас
13
Алекс Теллес
69′
66
Куябано
89′
7
Виктор Гимарайнс Артур
78′
8
Альваро Монторо
25
Маркес Лоурейру Аллан
86′
28
Ньютон
10
Джефферсон Саварино
69′
23
Сантьяго Родригес
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
11
Фолы
15
1
Офсайды
2
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти