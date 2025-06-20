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Тренер «Ботафого»: футбольное кладбище переполнено фаворитами

Главный тренер «Ботафого» Ренату Пайва прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Как я всегда говорю, футбольное кладбище переполнено фаворитами. Мы победили “ПСЖ” их же оружием — сыграли как единая команда, все вместе оборонялись и атаковали. В этом и заключается главный секрет “ПСЖ” — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда “ПСЖ” — урок для всего футбольного мира.

Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами», — сказал Пайва.

«Ботафого» является действующим обладателем Кубка Либертадорес, «ПСЖ» — действующим победителем Лиги чемпионов. Впервые с 2012 года лучшая команда Южной Америки сумела обыграть лучшую команду Европы в рамках клубного чемпионата мира.

Бразильский клуб возглавил турнирную таблицу группы В, набрав после двух матчей шесть очков. Для выхода в ⅛ финала бразильскому клубу будет достаточно сыграть вничью с «Атлетико» в заключительном туре. Встреча пройдет в понедельник, 23 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Ботафого
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа B
20.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Rose Bowl Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Ренату Пайва
Голы
Ботафого
Игор Жезус
(Джефферсон Саварино)
36′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
35
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
56′
25
Нуну Мендеш
24
Сенни Маюлу
56′
8
Фабиан Руис
33
Уоррен Заир-Эмери
56′
87
Жоау Невеш
9
Гонсалу Рамуш
56′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
79′
19
Ли Кан Ин
Ботафого
12
Джон Виктор
2
Витиньо
99
Игор Жезус
32
Жаир Кунья
20
Александер Барбоса
26
Грегоре
57′
17
Марлон Фрейтас
13
Алекс Теллес
69′
66
Куябано
89′
7
Виктор Гимарайнс Артур
78′
8
Альваро Монторо
25
Маркес Лоурейру Аллан
86′
28
Ньютон
10
Джефферсон Саварино
69′
23
Сантьяго Родригес
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
11
Фолы
15
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти