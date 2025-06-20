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Экс-игрок «Зенита» помог «Атлетико» победить в матче клубного ЧМ

«Атлетико» обыграл «Сиэтл Саундерс» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. У «Атлетико» дубль оформил Пабло Барриос (11', 55'), еще один гол забил бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель (47'). У «Сиэтла» единственный гол забил словацкий полузащитник Альберт Руснак (50').

«Мы отлично начали матч, создав множество моментов в первые полчаса. Команда смотрелась уверенно, но после гола соперника игра стала напряжённее. Тем не менее, мы знали, что делать, и сумели добиться нужного результата. Рад победе», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Положение команд в группе B после 2-го тура:

  1. «Ботафого» (Бразилия) — 6
  2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 3
  3. «Атлетико» (Испания) — 3
  4. «Сиэтл Саундерс» (США) — 0

В заключительном туре группового этапа «Атлетико» встретится с «Ботафого», а «Сиэтл» сыграет с «Пари Сен-Жермен». Обе встречи пройдут одновременно в понедельник, 23 июня. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.

Сиэтл
1:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа B
20.06.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field
Главные тренеры
Брайан Шметцер
Диего Симеоне
Голы
Сиэтл
Альберт Руснак
51′
Атлетико
Пабло Барриос
(Джулиано Симеоне)
11′
Аксель Витсель
(Робен Ле Норман)
47′
Пабло Барриос
56′
Составы команд
Сиэтл
24
Штефан Фрай
21
Рид Бейкер-Уайтинг
15
Джон Белл
25
Джексон Рейген
7
Кристиан Рольдан
18
Обед Варгас
85
Калани Косса-Риенци
79′
6
Жоау Паулу
10
Педро де ла Вега
61′
77
Райан Кент
14
Пол Ротрок
63′
66′
16
Алекс Рольдан
11
Альберт Руснак
79′
93
Жоржи Минунгу
19
Дэнни Мусовски
60′
9
Хесус Феррейра
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
22
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
5
Родриго де Пауль
42′
66′
4
Конор Галлахер
78′
2
Хосе Хименес
46′
20
Аксель Витсель
6
Коке
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
66′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
83′
16
Науэль Молина
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти