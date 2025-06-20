Экс-игрок «Зенита» помог «Атлетико» победить в матче клубного ЧМ

Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. У «Атлетико» дубль оформил Пабло Барриос (11', 55'), еще один гол забил бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель (47'). У «Сиэтла» единственный гол забил словацкий полузащитник Альберт Руснак (50').
«Мы отлично начали матч, создав множество моментов в первые полчаса. Команда смотрелась уверенно, но после гола соперника игра стала напряжённее. Тем не менее, мы знали, что делать, и сумели добиться нужного результата. Рад победе», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Положение команд в группе B после 2-го тура:
- «Ботафого» (Бразилия) — 6
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 3
- «Атлетико» (Испания) — 3
- «Сиэтл Саундерс» (США) — 0
В заключительном туре группового этапа «Атлетико» встретится с «Ботафого», а «Сиэтл» сыграет с «Пари Сен-Жермен». Обе встречи пройдут одновременно в понедельник, 23 июня. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.
Брайан Шметцер
Диего Симеоне
Альберт Руснак
51′
Пабло Барриос
(Джулиано Симеоне)
11′
Аксель Витсель
(Робен Ле Норман)
47′
Пабло Барриос
56′
24
Штефан Фрай
21
Рид Бейкер-Уайтинг
15
Джон Белл
25
Джексон Рейген
7
Кристиан Рольдан
18
Обед Варгас
85
Калани Косса-Риенци
79′
6
Жоау Паулу
10
Педро де ла Вега
61′
77
Райан Кент
14
Пол Ротрок
63′
66′
16
Алекс Рольдан
11
Альберт Руснак
79′
93
Жоржи Минунгу
19
Дэнни Мусовски
60′
9
Хесус Феррейра
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
22
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
5
Родриго де Пауль
42′
66′
4
Конор Галлахер
78′
2
Хосе Хименес
46′
20
Аксель Витсель
6
Коке
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
66′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
83′
16
Науэль Молина
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
3
Офсайды
0
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти