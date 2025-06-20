Экс-игрок «Зенита» помог «Атлетико» победить в матче клубного ЧМ

«Мы отлично начали матч, создав множество моментов в первые полчаса. Команда смотрелась уверенно, но после гола соперника игра стала напряжённее. Тем не менее, мы знали, что делать, и сумели добиться нужного результата. Рад победе», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.