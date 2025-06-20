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Месси приблизился к Пеле по числу голов со штрафных

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «Порту» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На 54-й минуте звездный аргентинец забил победный мяч прямым ударом со штрафного, оформив 68-й подобный гол в карьере.

Месси укрепил свои позиции в тройке лучших игроков в истории футбола по количеству голов со штрафных ударов. Больше него забили только бразильцы Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Лучшие бомбардиры в истории футбола со штрафных ударов:

  1. Жуниньо Пернамбукано (Бразилия) — 77
  2. Пеле (Бразилия) — 70
  3. Лионель Месси (Аргентина) — 68
  4. Рональдиньо (Бразилия) — 66
  5. Дэвид Бекхэм (Англия) — 65

Кроме того, Месси стал первым игроком в истории «Интер Майами», забившим 50 голов. Аргентинец покорил эту отметку за 61 матч.

Лучшие бомбардиры в истории «Интер Майами»:

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 50
  2. Луис Суарес (Уругвай) — 33
  3. Леонардо Кампана (Эквадор) — 32
  4. Гонсало Игуаин (Аргентина) — 29
  5. Роберт Тэйлор (Финляндия) — 18

В заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом». Ничейный результат позволит команде Месси выйти в плей-офф. Встреча пройдет в ночь на вторник, 24 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.

Интер
2:1
Первый тайм: 0:1
Порту
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
19.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Хавьер Маскерано
Мартин Ансельми
Голы
Интер
Теласко Сеговия
(Марсело Вейгандт)
47′
Лионель Месси
54′
Порту
Самуэль Агехова
8′
Составы команд
Интер
19
Оскар Устари
32
Ноа Аллен
37
Максимилиано Фалькон
30
Бенджамин Кремаши
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
57
Марсело Вейгандт
62′
6
Томас Авилес
21
Тадео Альенде
79′
18
Жорди Альба
8
Теласко Сеговия
71′
55
Фредерико Редондо
17
Иэн Фрэй
79′
7
Фабрис-Жан Пико
Порту
14
Клаудиу Рамуш
97
Зе Педру
23
Жоао Мариу
9
Самуэль Агехова
10
Фабиу Виейра
86
Родриго Мора
52
Мартим Фернандеш
59′
6
Стивен Эуштакиу
5
Иван Маркано
87′
4
Отавио
74
Франсишку Моура
87′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
74′
7
Виллиам Гомес
17
Габриэль Вейга
59′
70
Гонсалу Боржеш
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
13
Фолы
15
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти