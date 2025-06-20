Месси приблизился к Пеле по числу голов со штрафных

На 54-й минуте звездный аргентинец забил победный мяч прямым ударом со штрафного, оформив 68-й подобный гол в карьере.
Месси укрепил свои позиции в тройке лучших игроков в истории футбола по количеству голов со штрафных ударов. Больше него забили только бразильцы Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).
Лучшие бомбардиры в истории футбола со штрафных ударов:
- Жуниньо Пернамбукано (Бразилия) — 77
- Пеле (Бразилия) — 70
- Лионель Месси (Аргентина) — 68
- Рональдиньо (Бразилия) — 66
- Дэвид Бекхэм (Англия) — 65
Кроме того, Месси стал первым игроком в истории «Интер Майами», забившим 50 голов. Аргентинец покорил эту отметку за 61 матч.
Лучшие бомбардиры в истории «Интер Майами»:
- Лионель Месси (Аргентина) — 50
- Луис Суарес (Уругвай) — 33
- Леонардо Кампана (Эквадор) — 32
- Гонсало Игуаин (Аргентина) — 29
- Роберт Тэйлор (Финляндия) — 18
В заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом». Ничейный результат позволит команде Месси выйти в плей-офф. Встреча пройдет в ночь на вторник, 24 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.
Хавьер Маскерано
Мартин Ансельми
Теласко Сеговия
(Марсело Вейгандт)
47′
Лионель Месси
54′
Самуэль Агехова
8′
19
Оскар Устари
32
Ноа Аллен
37
Максимилиано Фалькон
30
Бенджамин Кремаши
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
57
Марсело Вейгандт
62′
6
Томас Авилес
21
Тадео Альенде
79′
18
Жорди Альба
8
Теласко Сеговия
71′
55
Фредерико Редондо
17
Иэн Фрэй
79′
7
Фабрис-Жан Пико
14
Клаудиу Рамуш
97
Зе Педру
23
Жоао Мариу
9
Самуэль Агехова
10
Фабиу Виейра
86
Родриго Мора
52
Мартим Фернандеш
59′
6
Стивен Эуштакиу
5
Иван Маркано
87′
4
Отавио
74
Франсишку Моура
87′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
74′
7
Виллиам Гомес
17
Габриэль Вейга
59′
70
Гонсалу Боржеш
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
13
Фолы
15
3
Офсайды
1
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти