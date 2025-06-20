Медведев и Хачанов в ¼ финала в Галле, хоккейный 3×3 и клубный ЧМ: что посмотреть сегодня

У Алекса Михельсена за последний год было сыграно 12 матчей на травяном покрытии, победу ему удалось одержать в восьми из них. Несмотря на то, что по сравнению с хардом и грунтом на траве он себя чувствует более уверенно, уровень его подготовки все равно ниже, чем у Медведева.