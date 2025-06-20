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Медведев и Хачанов в ¼ финала в Галле, хоккейный 3×3 и клубный ЧМ: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы 20 июня, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клубный чемпионат мира. «Фламенго» — «Челси»

Где смотреть: Okko, сайт Winline

Команды одинаково хорошо справились со своими соперниками стартового тура. «Челси» одолел «Лос-Анджелес» со счетом 2:0. С таким же счетом «Фламенго» выиграл у «Эсперанса». Второй тур обещает быть интересным.

Подопечные Фелипе Луиса к матчу подходят в хороших кондициях. В последних встречах у них семь побед и две ничьи. Подопечные Энцо Марески в матче с «Лос-Анджелесом», кажется, даже не устали, полны сил и мотивированы на следующую победу. Нас ждет встреча двух фаворитов группы D.

АТР 500 в Галле. Матчи Карена Хачанова и Данила Медведева

Где смотреть: Okko

Российские теннисисты успешно добрались до четвертьфинала АТР 500 в Галле (Германия) на траве. Сегодня, 20 июня, Карен Хачанов встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, а Даниил Медведев выступит против Алекса Михельсена. Оба соперника россиян расположены в мировом рейтинге ниже и имеют меньше игрового опыта на траве.

У Алекса Михельсена за последний год было сыграно 12 матчей на травяном покрытии, победу ему удалось одержать в восьми из них. Несмотря на то, что по сравнению с хардом и грунтом на траве он себя чувствует более уверенно, уровень его подготовки все равно ниже, чем у Медведева.

Аргентинец Этчеверри провел на траве всего шесть матчей и выиграл три из них. С Хачановым они уже встречались однажды, на мастерсе в Майами, тогда россиянин смог одолеть соперника из Южной Америки.

У теннисистов из России есть преимущество над соперниками, однако в текущем теннисном сезоне все чаще случаются сенсации.

Чемпионат КХЛ 3×3

Где смотреть: Okko, Кинопоиск, Winline, Матч ТВ

Продолжается предпоследний 23-й тур чемпионата КХЛ 3×3. Сегодня на льду встретятся «Авангард» и «Барыс», «Ак Барс» с «Трактором».

Напомним, что в этом турнире участвуют не все команды КХЛ, а только часть, выбранная лигой. Три периода длятся по семь минут, а в команде около 7−8 полевых игроков.

Всего в чемпионате пройдут 24 тура. По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в «Суперфинал», который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды выходят в плей-офф.

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