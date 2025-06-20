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Матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 20 июня, в рамках клубного чемпионата мира по футболу бразильский «Фламенго» встретится с английским «Челси».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 21:00 мск на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии. Главный арбитр встречи — Иван Бартон (Сальвадор). Игру «Фламенго» — «Челси» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Встреча лидеров группы D после 1-го тура точно получится жаркой. В прямом смысле: игра начнется в 14:00 по местному времени, и наверняка футболистам придется нелегко на солнцепеке. Тренер лондонцев Энцо Мареска особо подчеркнул это на предматчевой пресс-конференции. Но на кону крупные призовые от ФИФА.

К тому же победа в этой игре гарантирует выход в плей-офф и возможность поберечь силы в заключительном туре. И «Фламенго», и «Челси» выиграли свои стартовые матчи против тунисского «Эсперанса» (2:0) и американского «Лос-Анджелеса» соответственно. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

Противостояние больших клубов Европы и Америки — одна из главных интриг всего турнира, без обид в отношении представителей других континентов, которые пока не могут бросить вызов законодателям футбольных мод. Лучший клуб Европы «ПСЖ» накануне уже получил обидный щелчок от бразильского «Ботафого». Вот и «Фламенго» не прочь обидеть другого гранда Старого света. Так что будет интересно.

Наверняка эта игра многое значит для 33-летнего новичка «Фламенго» Жоржиньо, чемпиона Европы в составе сборной Италии, расцвет карьеры которого пришелся как раз на годы в «Челси». Этим летом этнический бразилец покинул лондонский «Арсенал» и вернулся в страну, где родился, но никогда не играл на взрослом уровне.

Однако буукмекеры отдают предпочтение лондонской команде, опирающейся на таких звезд, как Коул Палмер, Мадуэке и Николас Джексон. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1,77. При этом шансы «Фламенго» оценили в 4,50. Ничья идет с коэффициентом 3,90. По мнению экспертов, встреча, вероятно, не получится слишком результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,93, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 1,87.