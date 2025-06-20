Матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Однако буукмекеры отдают предпочтение лондонской команде, опирающейся на таких звезд, как Коул Палмер, Мадуэке и Николас Джексон. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1,77. При этом шансы «Фламенго» оценили в 4,50. Ничья идет с коэффициентом 3,90. По мнению экспертов, встреча, вероятно, не получится слишком результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,93, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 1,87.