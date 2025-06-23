«Ман Сити» разгромил «Аль-Айн» и вышел в плей-офф клубного ЧМ

Встреча проходила в Атланте. Дублем у «горожан» отметился Илкай Гюндоган (8', 73'), еще по голу забили Клаудио Эчеверри (27'), Эрлинг Холанд (45+5' — с пенальти), Оскар Бобб (84') и Райан Шерки (89').
Эчеверри и Шерки забили свои первые голы за «Манчестер Сити». 19-летний аргентинец был куплен у «Ривер Плейта» зимой 2024 года за 18,5 млн евро, а 21-летний француз пополнил состав английского клуба в преддверии клубного ЧМ, перейдя из «Лиона» за 36,5 млн евро.
«Аль-Айн» проиграл два матча на групповом этапе с общим счетом 0:11. Командой из ОАЭ руководит бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
«Манчестер Сити» вслед за «Ювентусом» досрочно вышел в плей-офф клубного чемпионата мира. В заключительном туре «горожане» и «бьянконери» в очном матче определят победителя группы G, который в ⅛ финала сыграет с командой, занявшей второе место в группе H. Проигравший в этой встрече в первом матче плей-офф, скорее всего, сыграет с мадридским «Реалом».
Встреча между «Манчестер Сити» и «Ювентусом» пройдет в Орландо в четверг, 26 июня. Начало матча — 22:00 по московскому времени.
Положение команд в группе G после 2-го тура:
- «Ювентус» (Италия) — 6
- «Манчестер Сити» (Англия) — 6
- «Видад» (Марокко) — 0
- «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0
В другом матче игрового дня «Зальцбург» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (0:0).
Положение команд в группе H после 2-го тура:
- «Реал Мадрид» (Испания) — 4
- «Зальцбург» (Австрия) — 4
- «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 2
- «Пачука» (Мексика) — 0
Томас Леч
Симоне Индзаги
52
Кристиан Завешицки
22
Штефан Лайнер
13
Франс Кретциг
23
Жоан Гаду
2
Якоб Расмуссен
18
Мадс Бидструп
45
Доргелес Нене
77′
14
Мауриц Кьергор
30
Оскар Глух
65′
8
Сота Китано
85′
5
Сумайла Диабате
36′
46′
36
Йон Мельберг
20
Эдмунд Байду
77′
11
Йорбе Вертессен
9
Карим Онисиво
65′
28
Адам Дагим
37
Яссин Буну
11
Маркус Леонарду
8
Рубен Невеш
29
Салем Аль-Давсари
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
20
Жоау Канселу
80′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
89′
24
Мотеб Аль-Арби
77
Филипе Силва Малком
68′
28
Мохамед Канно
87
Хассан Аль-Тамбакти
88′
78
Али Ладжами
16
Нассер Аль-Давсари
86′
18
Мусаб Аль-Джуваир
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
11
10
Фолы
4
3
Офсайды
1
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти