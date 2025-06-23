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завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
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Зальцбург
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«Ман Сити» разгромил «Аль-Айн» и вышел в плей-офф клубного ЧМ

«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» (6:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Атланте. Дублем у «горожан» отметился Илкай Гюндоган (8', 73'), еще по голу забили Клаудио Эчеверри (27'), Эрлинг Холанд (45+5' — с пенальти), Оскар Бобб (84') и Райан Шерки (89').

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа G, 23.06.2025, 4:00
Манчестер Сити
6
Аль-Айн
0

Эчеверри и Шерки забили свои первые голы за «Манчестер Сити». 19-летний аргентинец был куплен у «Ривер Плейта» зимой 2024 года за 18,5 млн евро, а 21-летний француз пополнил состав английского клуба в преддверии клубного ЧМ, перейдя из «Лиона» за 36,5 млн евро.

«Аль-Айн» проиграл два матча на групповом этапе с общим счетом 0:11. Командой из ОАЭ руководит бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

«Манчестер Сити» вслед за «Ювентусом» досрочно вышел в плей-офф клубного чемпионата мира. В заключительном туре «горожане» и «бьянконери» в очном матче определят победителя группы G, который в ⅛ финала сыграет с командой, занявшей второе место в группе H. Проигравший в этой встрече в первом матче плей-офф, скорее всего, сыграет с мадридским «Реалом».

Встреча между «Манчестер Сити» и «Ювентусом» пройдет в Орландо в четверг, 26 июня. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

Положение команд в группе G после 2-го тура:

  1. «Ювентус» (Италия) — 6
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — 6
  3. «Видад» (Марокко) — 0
  4. «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0

В другом матче игрового дня «Зальцбург» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (0:0).

Положение команд в группе H после 2-го тура:

  1. «Реал Мадрид» (Испания) — 4
  2. «Зальцбург» (Австрия) — 4
  3. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 2
  4. «Пачука» (Мексика) — 0

Зальцбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Аль-Хиляль
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
23.06.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Audi Field, 16167 зрителей
Главные тренеры
Томас Леч
Симоне Индзаги
Составы команд
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
22
Штефан Лайнер
13
Франс Кретциг
23
Жоан Гаду
2
Якоб Расмуссен
18
Мадс Бидструп
45
Доргелес Нене
77′
14
Мауриц Кьергор
30
Оскар Глух
65′
8
Сота Китано
85′
5
Сумайла Диабате
36′
46′
36
Йон Мельберг
20
Эдмунд Байду
77′
11
Йорбе Вертессен
9
Карим Онисиво
65′
28
Адам Дагим
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
11
Маркус Леонарду
8
Рубен Невеш
29
Салем Аль-Давсари
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
20
Жоау Канселу
80′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
89′
24
Мотеб Аль-Арби
77
Филипе Силва Малком
68′
28
Мохамед Канно
87
Хассан Аль-Тамбакти
88′
78
Али Ладжами
16
Нассер Аль-Давсари
86′
18
Мусаб Аль-Джуваир
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
11
10
Фолы
4
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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