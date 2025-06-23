Матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В Америке стартует решающий третий тур за выход в плей-офф клубного ЧМ. В группе В все четыре команды пока сохраняют шансы на попадание в ⅛ финала, но у «Сиэтл Саундерс» они минимальные, потому что клуб МЛС проиграл оба матча на турнире с «Ботафого» и «Атлетико» и теперь обязан побеждать в последнем туре «ПСЖ». Шансы на это, мягко говоря, не очень хорошие. А вот с остальным все очень интересно.