Матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В Америке стартует решающий третий тур за выход в плей-офф клубного ЧМ. В группе В все четыре команды пока сохраняют шансы на попадание в ⅛ финала, но у «Сиэтл Саундерс» они минимальные, потому что клуб МЛС проиграл оба матча на турнире с «Ботафого» и «Атлетико» и теперь обязан побеждать в последнем туре «ПСЖ». Шансы на это, мягко говоря, не очень хорошие. А вот с остальным все очень интересно.
Бразилия пока впереди всех на этом турнире: четыре клуба из этой страны пока не потерпели ни одного поражения и все — лидеры своих групп. «Ботафого» в этом плане отличился больше всех: победители Кубка Либертадорес справились с лучшей командой европейской Лигой чемпионов. Париж был обыгран во втором туре со счетом 1:0. Мадридский «Атлетико» как раз «ПСЖ» разгромно уступил в туре первом (0:4).
Особых сомнений в победе подопечных Луиса Энрике над «Сиэтлом» в параллельном матче нет, так что команде Диего Симеоне для выхода в плей-офф нужна победа над клубом из Рио-де-Жанейро, причем с разницей от трех мячей. Сделать это будет непросто, потому что «Ботафого» прежде всего хорош на турнире в обороне. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Букмекеры при таком раскладе отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Ботафого» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.60. Вероятность, что «Атлетико» удастся разгромить оппонентов из Бразилии с нужной разницей от трех голов и более оценивается коэффициентом 5.00.