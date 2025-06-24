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Матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В ночь с 24 на 25 июня на клубном чемпионате мира «Челси» встретится с командой из Туниса «Эсперанс».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч пройдет на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии и начнется в 04:00 мск. Главный судья встречи — аргентинец Яэль Фалькон Перес. Игру «Эсперанс» — «Челси» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» после двух туров на клубном ЧМ занимает 2-е место в группе D. Англичане разобрались с ФК «Лос-Анджелес» (2:0) и неожиданно проиграли «Фламенго» — 1:3. Команда Марески вела после первого тайма с бразильцами, но во втором пропустила два мяча за три минуты, а потом еще и Джексон схватил красную карточку. В меньшинстве «Челси» пропустил еще один гол. «Эсперанс» в первом туре уступил «Фламенго» (0:2), а затем удивил, победив «Лос-Анджелес» 1:0. Все результаты клубного чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Победитель сегодняшнего матча выходит в плей-офф со второго места и попадает на лидера группы С — «Баварию» или «Бенфику». В случае ничьей дальше пойдут англичане, у них лучше разница забитых и пропущенных мячей. У «Челси» тренировку в понедельник пропустил защитник Джеймс. Джексон пропустит игру против «Эсперанса» из-за дисквалификации, в центре нападения сыграет новичок Делап.

Чемпион Туниса последний раз участвовал в клубном ЧМ в 2019-м, на этот турнир «Эсперанс» попал как команда с лучшим рейтингом в Африке. Одну сенсацию африканцы уже сотворили, грамотно сыграв вторым номером с «Лос-Анджелесом». Еще, конечно, сильно выручил вратарь Бен-Саид, отбивший пенальти в самом конце матча. Пройти такого соперника, как «Челси», будет очень сложно, хотя сильная жара в Филадельфии может помочь.

Для букмекеров все выглядит очевидно. На «Челси» принимаются ставки с коэффициентом 1,27, на «Эсперанс» — с коэффициентом 12,00. Ничья стоит 6,00. В варианте «обе забьют» эксперты сомневаются, его оценили в 2,27, а вот тотал больше 2,5 более вероятен, он идет за 1,72.

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