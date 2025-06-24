Матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Челси» после двух туров на клубном ЧМ занимает 2-е место в группе D. Англичане разобрались с ФК «Лос-Анджелес» (2:0) и неожиданно проиграли «Фламенго» — 1:3. Команда Марески вела после первого тайма с бразильцами, но во втором пропустила два мяча за три минуты, а потом еще и Джексон схватил красную карточку. В меньшинстве «Челси» пропустил еще один гол. «Эсперанс» в первом туре уступил «Фламенго» (0:2), а затем удивил, победив «Лос-Анджелес» 1:0. Все результаты клубного чемпионата мира можно посмотреть здесь.