Радимов посоветовал Матвею Сафонову уйти из «ПСЖ»

«Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть. Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Нет. Это объективно. Он знал, куда шёл. Доннарумма — это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело — в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в “ПСЖ”. За игровой практикой Сафонову нужно менять команду.



Куда, на месте Сафонова, я бы поехал играть? Я бы в Англию поехал. Это интереснее для его карьеры в его возрасте, для развития. Хотя “Галатасарай”, скорее всего, насыплет гораздо больше денег, я думаю», — сказал Радимов.