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Радимов посоветовал Матвею Сафонову уйти из «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказался по поводу перспектив вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть. Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Нет. Это объективно. Он знал, куда шёл. Доннарумма — это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело — в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в “ПСЖ”. За игровой практикой Сафонову нужно менять команду.

Куда, на месте Сафонова, я бы поехал играть? Я бы в Англию поехал. Это интереснее для его карьеры в его возрасте, для развития. Хотя “Галатасарай”, скорее всего, насыплет гораздо больше денег, я думаю», — сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что Сафоновым интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Он провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принимал участие: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он стал пятым россиянином после Игоря Добровольского (1993), Владимира Бута (1997), Дмитрия Аленичева (2004) и Дениса Черышева (2016), выигравшим главный еврокубковый турнир.

На данный момент Сафонов вместе с «ПСЖ» находится в США, где проходит Клубный чемпионат мира. В ⅛ финала парижский клуб в Атланте сыграет с «Интер Майами». Встреча пройдет в воскресенье, 29 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.