СМИ: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте»

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В дебютном за команду сезоне вратарь выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Всего он провел за парижан 17 матчей, в семи из которых отыграл на ноль.