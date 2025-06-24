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СМИ: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте»

Журналист Шенер: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает турецкий журналист Эртем Шенер в соцсети Х.

По информации источника, 26-летним россиянином также интересуется английский «Борнмут».

Ранее СМИ сообщали, что «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения по условиям контракта с футболистом сборной Украины Ильей Забарным, ради перехода которого французский клуб готов расстаться с Сафоновым.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В дебютном за команду сезоне вратарь выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Всего он провел за парижан 17 матчей, в семи из которых отыграл на ноль.