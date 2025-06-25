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«ПСЖ» поздравил Месси с днем рождения: «Увидимся в воскресенье»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» поздравила экс-игрока клуба Лионеля Месси с днем рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

24 июня выступающему за клуб из МЛС «Интер Майами» Месси исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, Лионель Месси! Увидимся в воскресенье», — говорится в сообщении под постом из нескольких фотографий футболиста, опубликованном пресс-службой «ПСЖ» в соцсетях.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 35 результативных передач. С «ПСЖ» аргентинец дважды выиграл чемпионат страны и один раз завоевал Суперкубок Франции.

29 июня «Интер Майами» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» в ⅛ финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.

Интер
2:2
Первый тайм: 1:0
Палмейрас
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
24.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 60914 зрителей
Главные тренеры
Хавьер Маскерано
Абел Феррейра
Голы
Интер
Тадео Альенде
(Луис Суарес)
16′
Луис Суарес
65′
Палмейрас
Паулу Энрике Паулиньо
(Аллан)
80′
Маурисиу
87′
Составы команд
Интер
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
32
Ноа Аллен
6
Томас Авилес
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
45+1′
21
Тадео Альенде
77′
11
Бальтасар Родригес
8
Теласко Сеговия
66′
18
Жорди Альба
55
Фредерико Редондо
77′
7
Фабрис-Жан Пико
9
Луис Суарес
73′
30
Бенджамин Кремаши
Палмейрас
21
Вевертон
22
Хоакин Пикерес
41
Эстеван
42
Хосе Мануэль Лопес
15
Густаво Гомес
8
Ричард Риос
2
Луис Маркос Роша
67′
9
Витор Роке
17
Факундо Торрес
55′
10
Паулу Энрике Паулиньо
23
Рафаэл Вейга
46′
18
Маурисиу
26
Мурило
18′
3
Бруно Фукс
30
Лукас Эванжелиста
67′
40
Аллан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
7
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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