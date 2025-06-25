«ПСЖ» поздравил Месси с днем рождения: «Увидимся в воскресенье»

24 июня выступающему за клуб из МЛС «Интер Майами» Месси исполнилось 38 лет.
«С днем рождения, Лионель Месси! Увидимся в воскресенье», — говорится в сообщении под постом из нескольких фотографий футболиста, опубликованном пресс-службой «ПСЖ» в соцсетях.
Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 35 результативных передач. С «ПСЖ» аргентинец дважды выиграл чемпионат страны и один раз завоевал Суперкубок Франции.
29 июня «Интер Майами» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» в ⅛ финала клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.
Хавьер Маскерано
Абел Феррейра
Тадео Альенде
(Луис Суарес)
16′
Луис Суарес
65′
Паулу Энрике Паулиньо
(Аллан)
80′
Маурисиу
87′
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
32
Ноа Аллен
6
Томас Авилес
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
45+1′
21
Тадео Альенде
77′
11
Бальтасар Родригес
8
Теласко Сеговия
66′
18
Жорди Альба
55
Фредерико Редондо
77′
7
Фабрис-Жан Пико
9
Луис Суарес
73′
30
Бенджамин Кремаши
21
Вевертон
22
Хоакин Пикерес
41
Эстеван
42
Хосе Мануэль Лопес
15
Густаво Гомес
8
Ричард Риос
2
Луис Маркос Роша
67′
9
Витор Роке
17
Факундо Торрес
55′
10
Паулу Энрике Паулиньо
23
Рафаэл Вейга
46′
18
Маурисиу
26
Мурило
18′
3
Бруно Фукс
30
Лукас Эванжелиста
67′
40
Аллан
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
7
Фолы
9
3
Офсайды
1
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти